Slovenská jednotka Rybáriková zdolala na FED Cupe Kalinskú

1. kolo II. svetovej skupiny Pohára federácie:



SLOVENSKO - Rusko 1:1 po úvodnom dni



Viktória Kužmová - Natalia Vichľancevová 4:6, 2:6



Magdaléna Rybáriková - Anna Kalinská 5:7, 6:3, 6:4



nedeľa 15.00 Rybáriková - Vichľancevová, Kužmová - Kalinská, Jana Čepelová, Karolína Schmiedlová - Veronika Kudermetovová, Aleksandra Potapovová



Bratislava 10. februára (TASR) - Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni zápasu 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie s Ruskom nerozhodne 1:1. O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC postarala slovenská jednotka Magdaléna Rybáriková, ktorá zdolala ruskú dvojku Annu Kalinskú po trojsetovej bitke 5:7, 6:3, 6:4. V druhom dejstve otočila z 1:3, v treťom z 2:4.Rybárikovej, ktorá mala počas fedcupového týždňa problémy s chrbtom, vyšiel úvod zápasu s Kalinskou a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:1. Mladá Ruska však v ďalších minútach otočila na 4:3 a v koncovke setu mala navrch. Kalinská ťažila z dobrého pohybu po dvorci. Bývalá víťazka juniorskej štvorhry na Australian Open diktovala tempo výmen, kvalitne returnovala a po druhom servise Rybárikovej neustále tlačila Slovenku do defenzívy.Na začiatku druhého dejstva viedla Kalinská 3:1, no Rybáriková následne získala päť gemov za sebou a vynútila si tretí set. Vlaňajšia semifinalistka Wimbledone pridala na agresivite, umiestňovala loptičky tesne k základnej čiare a táto taktika na súperku platila. V treťom sete však Kalinská opäť ožila, za stavu 1:1 vďaka odvážnej hre prelomila podanie Rybárikovej a v piatom geme mala dva brejkbaly na 4:1. Rybáriková ale znížila na 3:2, v ôsmom geme čistou hrou zobrala Kalinskej servis a vyrovnala na 4:4. V koncovke napokon zúročila svoje skúsenosti a v desiatom geme premenila hneď prvý mečbal.uviedla v prvej reakcii pre RTVS.Slovenský kapitán Matej Lipták je so stavom 1:1 po prvom dni spokojný.Ruská kapitánka Anastasia Myskinová vyzdvihla výkony Vichľancevovej i Kalinskej.