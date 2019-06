Slovenská lyžiarska asociácia zriaďuje Národné lyžiarske centrá

Okrem toho sa zároveň rozhodla sprofesionalizovať juniorské tímy.

Bratislava 6. júna (TASR) - Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) sa rozhodla sprofesionalizovať juniorské tímy. ProSki tím vznikol naprieč všetkými úsekmi, v rámci neho už funguje Národné lyžiarske centrum (NLC) - Nordic pre bežecké disciplíny, od 1. júla sa spustí NLC - Alpine pre alpské disciplíny.



SLA plánuje projekt zastrešovať minimálne štyri až päť rokov. Na zaradenie do ProSki tímu musia lyžiari splniť stanovené kritériá a budú rozdelení do dvoch výkonnostných kategórií. Tým, ktorí splnia všetky výkonnostné kritériá, uhradí asociácia kompletné náklady na prípravu a súťaže v jednej sezóne. Ostatným pokryje polovicu nákladov. V pilotnom ročníku počíta SLA s potrebou približne 500.000 eur. "Rozpočet na novú sezónu na projekt už máme pokrytý kombináciou štátnych, vlastných a sponzorských financií. V prípade úspešného dotiahnutia rokovania s ďalším sponzorom by podmienky pre fungovanie tímov v rámci projektu mohli byť ešte lepšie," povedal prezident SLA a manažér projektu Ivan Ivanič, ktorý zdôraznil, že ide o ponuku, nie povinnosť, pre mladých lyžiarov. Niektorí z nich sa pripravujú po vlastnej osi.



V závislosti od odvetvia sa projekt týka športovcov od 13 do 23 rokov, podľa Ivaniča nastáva najväčší úbytok vo veku 15 a 16 rokov: "Veľa rodičov sa musí vzdať pre finančné nároky. Trvalo to sedemnásť mesiacov diskusií, kým sme sa ujali tejto kategórie. Nie je to jednoduché a môžu byť na to rôzne názory, ale som presvedčený, že potrebujeme absolútnu profesionalizáciu v tejto vekovej kategórii."



Hlavným trénerom NLC - Nordic bude Ján Valuška, ktorému budú pomáhať Stanislav Holienčík aj Ivan Hudač, v strednodobom horizonte sa k bežcom pridajú športovci v ďalších severských disciplínach. Za hlavného kouča NLC - Alpine vybrali Taliana Reinharda Leitera, na projekte neparticipuje dlhoročný tréner Timotej Zuzula. "Zuzulovci majú vlastnú akadémiu, ktorá je mimo SLA, takisto Petra Vlhová funguje vo vlastnom tíme. Obe vyrastali v systéme, kde im národný zväz neponúkal podporu, možno o to cennejšie sú ich úspechy. Radi by sme čerpali z ich úspechov, ale náš cieľ je, aby bolo viac takýchto športovcov. V základnom výbere sme konzultovali bývalého trénera Vlhovej Ivana Iľanovského, ktorý však má angažmán vo Francúzsku. Po všetkých debatách sme sa spoľahli iba na rozhovory s top zahraničnými trénermi," uviedol prezident SLA.



Ivanič ani Leiter sa neobávajú jazykovej bariéry pri práci s mladými zjazdármi. "Hovorím taliansky a nemecky, v angličtine som slabší, ale môžem sľúbiť, že na jeseň to skúsim aj v slovenčine. Kto ma nepozná, dúfam, že ma v najbližšej budúcnosti spozná pozitívne. Do roku 2001 som bol aktívny lyžiar, potom som v Rakúsku a Taliansku absolvoval vzdelávacie procesy, som aj technický delegát Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Som vďačný a hrdý, že môžem pracovať aj v tejto krajine, viedol som podobné projekty v Taliansku. Dúfam, že od tohto štartu sa dopracujeme k úspešným výsledkom," povedal 43-ročný Leiter.



Najtalentovanejší športovci z úsekov akrobatického lyžovania či snoubordingu sa budú v úvodnej fáze pripravovať v existujúcich NLC, o rok sa chystá aj zriadenie centra s prívlastkom Modern. "Na predsedníctvach sme došli k záveru, že všetky úseky majú obrovský odliv v tomto veku. Je to skvelý nápad, tímy dokážu udržať mladých a ukázať im cestu na vrchol. Potrebujeme viac snoubordistov v tomto veku, ktorí pôjdu v stopách Klaudie Medlovej, Samuela Jaroša. Máme na to rok, máme veľké očakávania a veríme, že naša práca padne na úrodnú pôdu," dodal športovo-technický riaditeľ úseku snoubordingu Marek Hliničan.