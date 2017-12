Slovenská osemnástka skončila na turnaji vo Švajčiarsku posledná

výsledok:



Slovensko 18 - Nemecko 18 4:5 pp (0:1, 1:1, 3:2 - 0:1)



Góly: 30. Kňažko (Nespala, Ilenčík), 42. Ilenčík (Čajkovič, Nespala), 44. Šeliga (Cederle, Patlevič), 52. Čajkovič (Nespala) - 9. Noack, 33. Schutz, 59. Valenti, 60. Valenti, 62. Schitz.





hlas (zdroj: SZĽH):



Viliam Čacho, tréner SR 18): "Odohrali sme veľmi náročný zápas, bol to pre nás štvrtý duel za štyri dni, čo bolo na chalanoch vidieť. Začiatok teda nebol jednoduchý, no dokázali sa do toho dostať a v tretej tretine sme dokonca otočili nepriaznivý stav a šli do vedenia. To bolo pre nás veľmi dôležité, lenže v závere sme sa dopustili hrubých individuálnych chýb, a tie si nemôžeme dovoliť. Ak dve minúty pred koncom vyhrávame o dva góly, musíme to dotiahnuť do konca. Namiesto toho sme sa nechali dvakrát vylúčiť a v oslabení sme neboli dostatočne dôrazní. Dvakrát sme mali na hokejke čistý puk, ktorý sme mohli vyhodiť, lenže prišla strata puku a súper to potrestal gólmi. Z tohto pohľadu si za výsledok môžeme sami."

Zuchwil 29. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov neuspeli vo svojom poslednom zápase na Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Zuchwile. V súboji s Nemeckom im nevyšiel záver tretej tretiny a prehrali 4:5 po predĺžení.Slováci viedli ešte necelé dve minúty pred koncom riadneho hracieho času o dva góly, ale Nemci využili dve presilovky, pri hre bez brankára vyrovnali na 4:4 a vybojovali si predĺženie. V ňom rozhodol už po 94 sekundách Edwin Schitz.Slováci na turnaji obsadia posledné 5. miesto.