Slovenská výprava ide na svetové hry špeciálnych olympiád s odhodlaním

Slovensko bude mať svojich zástupcov v atletike, cyklistike, plávaní, stolnom tenise, tenise, jazdectve, boccii, modernej gymnastike, unifikovanom futbale a volejbale.

Bratislava 7. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti sa predstavia na 15. Letných svetových hrách špeciálnych olympiád v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (14. - 21. marca). Súťažiť bude 42 športovcov v 10 športových odvetviach. Celkovo bude bojovať o medaily viac ako sedemtisíc súťažiacich zo 190 krajín.



Slovensko bude mať svojich zástupcov v atletike, cyklistike, plávaní, stolnom tenise, tenise, jazdectve, boccii, modernej gymnastike, unifikovanom futbale a volejbale. "Sme veľmi radi, že budeme súčasťou najväčšej športovej udalosti roka. Za Slovensko bude bojovať rovnaký počet mužov a žien. Naše logo je srdce a verím, že ho naplníme zážitkami a radosťou. Každý z výpravy sa intenzívne pripravoval a dúfame, že sa všetkým podarí predviesť čo najlepšie výkony. Dôležité však je, aby si celé podujatie užili," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Jana Gantnerová, projektová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.



Výpravu prišli pred odletom do SAE povzbudiť aj olympijské medailistky v športovej streľbe Danka Barteková a Zuzana Rehák Štefečeková, ktoré sú ambasádorky projektu. "Som veľmi rada, že tu môžem byť, lebo ste pre mňa dôležití. Každým svojím úspechom mi dokazujete, že sa dá naozaj všetko, keď to robíte s láskou. Ste pre nás inšpiráciou a veľmi vám budem držať palce," povedala Barteková.



"Sú pre mňa obrovskou motiváciou. I keď majú možno trochu iný svet ako my, no túžbu víťaziť máme všetci rovnakú. Príprava na súťaže ich často stojí viac síl ako nás, ale odmenou sú veľké emócie, čo sa vo vrcholovom olympijskom športe až tak často nevidí. Spoločnosť by mala týchto špeciálnych športovcov akceptovať rovnako ako zdravých," vyhlásila Rehák Štefečeková.



Účastníkom blížiacich sa svetových hier vyjadrili prostredníctvom videa podporu niekoľkí špičkoví slovenskí športovci. Nechýbala medzi nimi lyžiarka Petra Vlhová, šprintér Ján Volko či chodec Matej Tóth.