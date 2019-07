Slovenské basketbalistky na univerziáde zdolali Mexiko

Svetová letná univerziáda – C-skupina:



Mexiko – Slovensko 48:54 (14:28)

ďalší výsledok:



USA – Taiwan 93:85 (46:47)

Tabuľka C-skupiny:



1. USA 2 2 0 153:134 4



2. Taiwan 2 1 1 160:147 3



3. SLOVENSKO 2 1 1 108:123 3



4. Mexiko 2 0 2 97:114 2

Neapol 4. júla (TASR) – Slovenské basketbalistky získali na Svetovej letnej univerziáde v talianskom Neapole prvé víťazstvo, keď vo štvrtok zdolalo Mexiko 54:48. Účinkovanie v C-skupine zakončia zverenky trénera Pavla Horičku v piatok 5. júla, o 17.30 h nastúpia proti Američankám.Slovenské reprezentantky opäť zvládli vstup do duelu, tentoraz odskočili už v úvode sedembodovou šnúrou. V bodovo chudobnej prvej štvrtine to bol v podaní zvereniek trénera Pavla Horičku oveľa koncentrovanejší výkon, ktorý priniesol vedenie 12:6. Ten sa podaril držať aj v druhej časti, naopak ich súperky sa naďalej strelecky trápili. Slovenky tohto faktu využili, ich sa dostal do dvojcifernej hodnoty a na polčasovú prestávku odchádzali za stavu 28:14 v ich prospech.V druhom polčase prišiel očakávaný tlak Mexika, ale Slovenky nepripúšťali žiadnu výraznejšiu drámu. Do záverečnej 10-minútovky išli vďaka kolektívnemu výkonu s 11-bodovým vedením – 40:29. V štvrtej štvrtine sa podarilo slovenským basketbalistkám udržať koncentráciu v kľúčových okamihoch, čo ich napokon priviedlo k cennej výhre.