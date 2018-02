Slovenské basketbalistky zdolali v kvalifikácii Bosnu a Hercegovinu

kvalifikácia ME 2019 žien, A-skupina:



Slovensko – Bosna a Hercegovina 100:95 po trojnásobnom predĺžení (16:17, 19:21, 17:13, 18:19 – 11:11, 7:7, 12:7)



SR: Hruščáková 18, Oroszová a Páleníková po 15, Bálintová 11, Mištinová 9 (Slamová 19, Remenárová 9, Felixová 4, Hašková a Kováčiková 0)



BaH: Gajičová 39, Deurová 23, Vrančičová 10, Kaporová 7, Kalusičová 0 (A. Deličová 7, Džiničová 4, N. Deličová 3, Džebová 2, Babičová 0)



TH: 22/18 – 30/23, Fauly: 28 – 22, Trojky: 6 – 4, Rozhodovali: Krug, Michajlov (obaja Rus.), Večerskis (Lit.), 1500 divákov

Hlasy po zápase:

ďalší výsledok:



Čierna Hora - Island 69:37 (35:31)



Tabuľka A-skupiny:



1. Čierna Hora 4 3 1 301:227 7



2. SLOVENSKO 4 3 1 318:308 7



3. Bosna a Herc. 4 2 2 326:310 6



4. Island 4 0 4 228:328 4

Ružomberok 14. februára (TASR) - Slovenské basketbalistky sa priblížili k účasti na ME 2019. Zverenky trénera Petra Kováčika vyhrali v stredajšom dueli kvalifikačnej A-skupiny v Ružomberku nad Bosnou a Hercegovinou 100:95 po trojnásobnom predĺžení. Pre Slovenky to bola tretia kvalifikačná výhra v rade. Na európsky šampionát sa prebojujú víťazi skupín a šesť tímov na druhých miestach.Pre domáce sa stretnutie v úvode vyvíjalo dobre, hlavne vďaka Hruščákovej si v prvej štvrtine držali tesné vedenie. Ich súperky sa ale držali na dostrel, problém robil hlavne ich útočný doskok. Postupne sa k tomu pridala aj lepšia úspešnosť streľby a úvodnú 10-minútovku vyhrali hosťujúce hráčky 17:16. Získané herné sebavedomie využila Bosna a Hercegovina v druhej štvrtine, keď v 16. minúte viedla už 33:23. Slovenky sa však v správnom momente prebudili, šnúrou desiatich bodov za sebou vyrovnali skóre a zápas sa začínal v podstate od nuly. V koncovke hosťujúca Kaporová napokon vybojovala pre svoj tím polčasové vedenie 38:35.Po prestávke pridali oba tímy na bojovnosti a nasadení, viac z toho najskôr ťažili domáce basketbalistky. Lenže Bosna výrazne pritvrdila v defenzíve, s čím sa Slovenky dlhé minúty nevedeli vyrovnať. Dobrú koncovka priniesla želaný efekt, pred záverečnými desiatimi minútami viedlo Slovensko 52:51. Posledné dejstvo prinieslo podľa očakávania boj o každú loptu a bod. Viac sa v ňom darilo hosťujúcim basketbalistkám, šnúrou 11:2 sa dokázali dostať do osembodového trháku. Slovenky sa však nadýchli k obratu, 112 sekúnd pred koncom sa Hruščákovej podarilo vyrovnať na 67:67. Následne Remenárová premenila dôležitú trojku, Kaporová však odpovedala úspešným dvojbodovým pokusom. Necelé dve sekundy pred koncom mala hosťujúca Gajičová v rukách víťazstvo pre svoj tím, ale premenila len jeden trestný hod, preto zápas dospel do predĺženia.V ňom začala Bosna lepšie, ale Slovenky sa rýchlo dotiahli. Slamovej pokus 37 sekúnd pred koncom znamenal vedenie 71:69, ale Gajičová tentoraz dala obe trestné hody a na tímy tak čakalo ďalšie predĺženie. Tam boli tentoraz na koni domáce hráčky, ale ani táto časť duelu nerozhodla o víťazovi. Až v treťom predĺžení prišli zlomové momenty, trojky Slamovej a Páleníkovej totiž znamenali vydreté víťazstvo pre domáce."Myslím si, že sme videli úžasný zápas. Mám odkoučovaných mnoho zápasov, ale nikdy som nezažil trojnásobné predĺženie. Som rád, že sme to zvládli. Súper bol veľmi kvalitný, ale ja som bol presvedčený o tom, že sme o trochu viac chceli vyhrať. V priebehu oboch februárových zápasoch ukázali hráčky neuveriteľnú psychickú a vôľovú stabilitu. Chcem sa im touto cestou poďakovať, ako aj ľuďom z Ružomberka a okolia, vytvorili nám vynikajúce prostredie. Asi sme v basketbale nastúpili dobrú cestu – víťaznú. Splnil sa mi tiež môj basketbalový sen, dostali sme sa totiž do situácie, keď môžeme z prvého miesta postúpiť na ME.""Bol to veľmi náročný zápas, ale ja som rada, že sme ho zvládli. Celkovo to bolo fyzicky a psychicky náročné stretnutie. Bolo to napokon o tom, kto dá viac bodov. V obrane sme počas zápasu neubránili kľúčové hráčky, toto musíme do záverečnej časti kvalifikácie zlepšiť. Zápas nám dodal motiváciu a silu, aby sme pokračovali a bojovali o postup na majstrovstvá Európy. Táto výhra patrí aj fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť.""Chcel by som pogratulovať domácemu tímu k víťazstvu. Extrémne dobrý zápas, pred zápasom si prečítal komentár pána trénera Kováčika, ktorý povedal, že nesmie jeho tím dostať viac ako 70 bodov. Ja som však svojim hráčkam povedal, že toľko bodov môžeme dať. Nakoniec to skončilo 100:95. Síce sme prehrali, ale ja som šťastný. S takouto hrou, akú sme predviedli na Slovensku, nás nik nemôže v Sarajeve zdolať. Som si istý, že vyhráme ďalšie dva zápasy a postúpime na majstrovstvá Európy."