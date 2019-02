Slovenské futbalistky sa na ME 2021 stretnú aj so Švédskom a Islandom

Na šampionát sa prebojujú víťazné tímy z deviatich skupín plus tri najlepšie družstvá na druhých miestach.

Nyon 21. februára (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky sa v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2021 stretnú v F-skupine so Švédskom, Islandom, Maďarskom a Lotyšskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.



Slovenky figurovali v štvrtom z piatich výkonnostných košov. Na šampionát sa prebojujú víťazné tímy z deviatich skupín plus tri najlepšie družstvá na druhých miestach. Ďalšie reprezentácie na druhých priečkach odohrajú v októbri 2020 play off o zostávajúce tri miestenky. Hostiteľské Anglicko má istú účasť.