Slovenské hádzanárky podľahli Švédkam v odvete play off

play off kvalifikácie MS 2019 - odveta:



Šaľa



Slovensko - Švédsko 24:45 (10:25)



Zostava a body SR: Kondášová - Bíziková 9, Rajnohová a Rebičová po 5, Fiľková-Trehubová 3, Trúnková 2, Gajdošíková, Pastorková, Pócsíková, Habánková, Bajčiová, Kišiková, Patrnčiaková, Wollingerová



Najviac bodov Švédska: Mässingová 9, Blohmová 6, Wallová 5



Rozhodovali: Herczeg, Südi (obaja Maď.). Vylúčené: 4:4, ČK: Kišiková, Trúnková (obe SR), 7 m: 6/5 - 3/3, 800 divákov

Šaľa 6. júna (TASR) - Slovenské hádzanárky nepostúpili na majstrovstvá sveta 2019 do Japonska. Vo štvrtkovej odvete play off kvalifikácie prehrali v Šali so Švédkami 24:45, v minulotýždňovom prvom dueli podľahli 18:33. Rozlúčkový zápas odohrala Tetyana Fiľková-Trehubová, ktorá ukončila kariéru.Slovensko sa jedinýkrát kvalifikovalo na svetový šampionát v roku 1995 a obsadilo 12. miesto.Slovenky museli v odvete zmazať pätnásťgólové manko z prvého zápasu a do duelu vstúpili s ofenzívnymi snahami. Švédky však poctivo bránili, navyše sa mohli spoľahnúť na skvelo chytajúcu Bundsenovú. Hostky ťažili z rýchlych protiútokov, po ktorých odskočili v 15. minúte na rozdiel deviatich gólov. Tréner SR Packa reagoval oddychovým časom, ale ani potom sa Slovenkám nepodarilo nájsť recept na favoritky. Slovenky sa naďalej trápili v ofenzíve a Švédky ich premárnené príležitosti nekompromisne trestali z protiútokov. Napokon si vypracovali v prvom polčase pätnásťbodový náskok a prakticky rozhodli o zápase a spečatili i svoj postup na MS.Po zmene strán pokračovala švédska dominancia. Severanky síce zvoľnili, ale Slovenky sa nedokázali výraznejšie presadiť a doplácali aj na vylúčenia. Švédky upustili od rýchlych kontier, napriek tomu ešte zveľadili svoj náskok a triumfovali 45:24.