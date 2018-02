Slovenky postúpili do baráže o svetovú skupinu, rozhodla Kužmová

Kužmová sa cítila ako doma, fandili jej dedko i kamarátka z Košíc

1. kolo II. svetovej skupiny Pohára federácie:



SLOVENSKO - Rusko 3:1



Viktória Kužmová - Natalia Vichľancevová 4:6, 2:6



Magdaléna Rybáriková - Anna Kalinská 5:7, 6:3, 6:4



Jana Čepelová - Vichľancevová 6:4, 6:4



Kužmová - Anastasia Potapovová 3:6, 6:3, 6:4



Čepelová, Karolína Schmiedlová - Kalinská, Veronika Kudermetevová 6:3, 6:2

Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenské tenistky sa rovnako ako vlani prebojovali do aprílovej baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie. V dueli 1. kola II. svetovej skupiny totiž vedú v bratislavskom NTC nad Ruskom už 3:1. O rozhodujúci tretí bod pre slovenské farby sa zaslúžila Viktória Kužmová, ktorá zdolala Anastasiu Potapovovú 3:6, 6:3, 6:4. Iba 16-ročná ruská debutantka nahradila pôvodne nominovanú Annu Kalinskú. V záverečnej štvorhre zvíťazil pár Jana Čepelová, Karolína Schmiedlová nad tandemom Kalinská, Veronika Kudermetevová 6:3, 6:2.Slovenky zdolali Rusky v Pohári federácie vôbec prvýkrát, v predchádzajúcich troch vzájomných dueloch ťahali za kratší koniec. Súperky v baráži o elitnú osmičku (21.-22. apríla) spoznajú v utorok 13. februára o 11.00 SEČ, keď je v londýnskej centrále ITF na programe žreb. Zverenky kapitána Mateja Liptáka budú s najväčšou pravdepodobnosťou figurovať medzi nenasadenými tímami a narazia sa jedného z kvarteta Švajčiarsko, Bielorusko, Belgicko, Holandsko. Doma by hrali iba so Švajčiarkami.V úvode zápasu medzi Kužmovou a Potapovovou si obe hráčky suverénne vyhrávali svoje podania. V "maratónskom" siedmom geme za stavu 3:3 mala Slovenka k dispozícii niekoľko brejkbalov. Nebojácne hrajúca Potapovová ich však odvrátila, V ďalšom geme zobrala Kužmovej servis a prvý set sa stal jej korisťou.V druhom dejstve Kužmová zlepšila dĺžku úderov a vo výmenách dokázala dostať Potapovovú pod tlak. Za stavu 2:1 nevyužila vedenie 40:0, v šiestom geme však zobrala súperke servis a výhodu brejku pretavila v zisk druhého setu. V rozhodujúcom dejstve za stavu 0:1 čelila Kužmová trom brejkbalom, vo štvrtom geme ďalším dvom. Všetky však odvrátila, v Tildenovom geme aj vďaka viacerým víťazným bekhendom prelomila podanie Potapovovej a zápas už dotiahla do úpešného konca. Za stavu 5:4 premenila po úspešnom smeči hneď prvý mečbal a pripísala si na konto prvé fedcupové víťazstvo v kariére.uviedla Kužmová v prvej reakcii pre RTVS.Kapitán slovenského tímu bol pred nedeľňajšími zápasmi optimistom.povedal Lipták.Viktória Kužmová sa v bratislavskom NTC cítila ako vo svojej košickej. Na fedcupový zápas s Ruskom ju prišli povzbudiť rodičia i starý otec, ktorý je dlhé roky jej veľký fanúšik.Kužmová sa im za podporu odvďačila bojovným výkonom a ziskom rozhodujúceho tretieho bodu znamenajúceho postup do baráže o svetovú skupinu.povedala pre TASR.Aj po strate prvého setu verila, že zápas otočí.