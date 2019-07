Slovenské volejbalistiky nestačili na Chorvátky ani v sobotu

Prípravný zápas - Nitra:



Slovensko - Chorvátsko 1:3 (-20, -22, 24, -20)



Zápas trval: 101 minút. Rozhodovali: Vikoríni-Lisá a F. Tišel, 150 divákov.



SR: Hudecová 6, Abrhámová 11, Šunderlíková 15, Kijaková 9, Szabóová 9, B. Koseková 3, libero Jančová (K. Fričová 5, Pencová 2). Tréner: M. Fenoglio.



Chorvátsko: Mlinarová 7, Šamadanová 15, Gammová-Popovičová 16, Ikičová 12, Butiganová 17, Deaková 1, liberá Božičevičová a Sainová (Luketičová 6, Brčičová 0, Klaričová 4, Štimacová 0). Tréner: D. Santarelli.



Nitra 27. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v sobotu aj v druhom z trojice prípravných duelov pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy v Bratislave. Zverenkyne trénera Marca Fenoglia podľahli v Nitre finalistkám tohtoročnej Zlatej európskej ligy Chorvátkam 1:3 (-20, -22, 24 ). V piatok Slovenky podľahli rovnakému súperovi 2:3.Debut v seniorskej reprezentácii si odkrútila 19-ročná smečiarka Karolína Fričová, do hry zasiahla aj blokárka Jaroslava Pencová. Posledný tretí duel medzi Slovenskom a Chorvátskom sa uskutoční opäť v Nitre v nedeľu o 11.00 h.Chorvátky mali lepší začiatok a vypracovali si náskok 14:13 a 18:15. Slovenky, ktoré nastúpili s inou osmičkou hráčok ako v piatok, sa však postupne zlepšovali a v závere znížili na 18:21, no prvý set nakoniec prehrali 20:25.V druhom sete zasiahli do hry aj Pencová a Fričová, ktorá tak zaznamenala debut v seniorskej reprezentácii. Chorvátky viedli 9:2, ale pri Fričovej podaní znížili domáce volejbalistky na rozdiel štyroch bodov a neskôr po ese Kijakovovej bolo už len 10:12. Neskôr bolo 14:15, ale Chorvátky pri tvrdom podaní svojej hviezdy Gammovej-Popovičovej odskočili na 21:14 vo svoj prospech. V závere ešte Slovenky zabojovali, znížili na 22:24, ale na viac to už nestačilo a druhý set vyhrali chorvátske volejbalistky 25:22. V treťom dejstve viedli hosťujúce hráčky 9:4, ale Slovenky otočili na 13:10 pri podaní Szabóovej. Slovenky potom viedli 19:16, ale súperky získali štyri body v rade a vyhrávali 20:19. Koncovku napokon zvládli Slovenky, vyhrali 26:24 a znížili na 1:2. Prvá polovica štvrtého setu patrila Chorvátkam, ktoré vyhrávali 14:8. Slovenky znížili na 15:18 a snažili sa ešte dostať duel do tajbrejku. Ten sa priblížil ešte viac, keď sa náskok hostí scvrkol na jeden bod - 19:20. Záver však vyšiel lepšie Chorvátkam, ktoré vyhrali set 25:20 a celý duel 3:1.