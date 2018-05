Slovenské volejbalistiky prehrali v Poprade s Bieloruskom

Zlatá Európska liga - ženy:



C-skupina (Poprad)



SR - Bielorusko 2:3 (-24, 18, -24, 21, -8)



135 minút. Rozhodovali: Simonovič (Srb.) a Schimpl (SR), 700 divákov.



zostava SR: Pencová, Töröková, Radosová, Herelová, Krišková, Hudecová, libero Nikmonová (Koseková, Pištěláková, Šunderlíková, Drobňáková). Tréner: M. Fenoglio.



Poprad 19. mája (TASR) – Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali vo svojom úvodnom zápase C-skupiny Zlatej Európskej ligy, keď v Poprade podľahli v sobotu Bielorusku v dramatickom zápase 2:3. Súťažný debut na slovenskej lavičke absolvoval taliansky tréner Marco Fenoglio. Druhý duel skupiny odohrajú Slovenky už v stredu 23. mája v Minsku. Ďalšími súpermi v skupine sú Česko a Španielsko.Úvod zápasu patril Bieloruskám, ktoré sa pri podaní Šašovej ujali vedenia 6:0. Slovenky sa trápili na prihrávke, tým pádom aj v útoku a hosťujúce hráčky zvýšili náskok na 12:4. Domáce volejbalistky potom pridali a pri servise Hudecovej znížili na 8:12. V druhej polovici setu sa slovenské volejbalistky zlepšili a Hudecová s Radosovou znížili na 15:19. Po bloku Pencovej bolo už len 17:20. Potom pri servise Abrhámovej zmenšili Slovenky manko na dva body a dostali sa do hry o zisk setu - 20:22. Aj ďalšia lopta patrila Slovenkám - Radosová pekným diagonálnym servisom upravila na 21:22. V koncovke odvrátili Slovenky dva setbaly a vyrovnali na 24:24, set však napokon vyhrali Bielorusky 26:24.Začiatok druhého setu bol vyrovnaný, potom sa ale dostali do vedenia 11:8 Bielorusky. Slovenkám pomohol príchod Šunderlíkovej, po ktorej ulievke domáce vyhrávali 12:11 a neskôr pri podaní Kosekovej zvýšili už na 17:14. Záver setu zvládli Slovenky výborne a vyhrali ho 25:18, keď posledné slovo mala Radosová.Tréner Fenoglio ostal verný zostave, ktorá otočila druhý set. Na nahrávke Koseková, na poste univerzálky Šunderlíková, na smeči Hudecová a Radosová a na bloku Pencová s Herelovou. Prvá polovica setu bola vyrovnaná - 10:10. Po Herelovej bloku bolo 12:10, ale Bielorusky vďaka výbornej obrane na sieti otočili na 14:12 vo svoj prospech. Rovnakou mincou však odpovedali aj Slovenky a vyrovnali na 14:14. Za stavu 14:17 prišla na ihrisko Drobňáková namiesto Hudecovej. V koncovke vyrovnali Slovenky z 20:24 na 24:24, ale set napokon ukončili Bielorusky esom, vyhrali ho 26:24 a dostali sa do vedenia 2:1.V polovici štvrtého setu získali Bielorusky štvorbodový náskok 15:11, ale Slovenky zapli a pri podaní Abrhámovej otočili na 17:16, keď sa z jednonožky presadila Herelová. Po krásnej kombinácii Kosekovej s Hudecovou vyhrávali slovenské reprezentantky 18:17 a set gradoval. Po bloku Herelovej zvýšili Slovenky na 20:18. Potom sa z doskoku nádherne presadila Radosová a bolo 23:20. Radosová mala aj posledné slovo v tomto sete, ktorý Slovenky vyhrali 25:20 a vyrovnali na 2:2.Úvod tajbrejku vyšiel lepšie Bieloruskám, ktoré viedli 3:0 a 6:2. Strany sa točili za stavu 8:3 pre Bielorusko. Hosťujúce hráčky napokon vyhrali piaty set 15:8 a tešili sa z víťazstva.