Slovenské volejbalistky odštartovali prípravu

Širšia nominácia žien SR na Zlatú Európsku ligu:



Nahrávačky: Barbora Koseková (Linamar-Békéscsaba, Maď.), Lucia Töröková (Slávia EU Bratislava), Dominika Ramajová (STRABAG Volleyball Club)



Smečiarky: Nikola Radosová (CSM Bukurešť, Rum.), Dominika Drobňáková (Pays D'Aix Venelles VB, Fr.), Karin Palgutová (Quimper Volley 29, Fr.), Lucia Mikšíková (Dukla Liberec, ČR), Romana Hudecová, Erika Salanciová (obe STRABAG Volleyball Club), Karolína Fričová (Slávia EU Bratislava)



Blokárky: Jaroslava Pencová (SAB Volley Legnano, Tal.), Michaela Abrhámová (ASPTT Mulhouse, Fr.), Nina Herelová (VK Prostějov, ČR), Simona Cigániková (STRABAG Volleyball Club)



Univerzálky: Nikola Pištěláková (VK Královo Pole Brno, ČR), Romana Krišková (Dukla Liberec), Karin Šunderlíková (Slávie EU Bratislava)



Liberá: Lucia Nikmonová (STRABAG Volleyball Club), Michaela Španková (Volley project UKF Nitra), Monika Doležajová (TSV 1862 Obergünzburg, Nem.)







Realizačný tím:



Tréner: Marco Fenoglio



Asistenti: Tomáš Varga a Stefano Miccoli (aj kondičný tréner)



Tímový manažér: Slavomír Huba



Fyzioterapeut: Roman Krištofík

Liptovský Ján 1. mája (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentácie žien odštartovala v utorok 1. mája prípravu na novú časť sezóny, v ktorej sa predstaví v Zlatej Európskej lige. Nový tréner Marco Fenoglio z Talianska privítal v Liptovskom Jáne zatiaľ iba 10 hráčok, ďalšie sa k tímu postupne pridajú po tom, ako ukončia klubové povinnosti.Na Liptove sa v utorok napoludnie hlásilo desať reprezentantiek: Romana Hudecová, Nikola Pištěláková, Karin Palgutová, Romana Krišková, Jaroslava Pencová, Erika Salanciová, Lucia Mikšíková, Michaela Španková, Monika Doležajová a Lucia Töröková.povedal športový riaditeľ Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko, ktorý bol v rokoch 2013 - 2016 tréner ženskej reprezentácie.dodal Rojko.Od februára sa hlavným trénerom ženskej reprezentácie stal Talian Fenoglio a zmeny nastali aj v realizačnom tíme. Fenogliovými asistentmi budú kormidelník úradujúceho víťaza extraligy STRABAG Volleyball Club Tomáš Varga a taliansky tréner Stefano Miccoli, ktorý v tejto sezóne viedol Bergamo v najvyššej talianskej súťaži. Miccoli bude zároveň aj kondičným trénerom pri ženskej reprezentácii. Na pozícii tímového manažéra zostáva Slavomír Huba, fyzioterapeutom bude Roman Krištofík. Obsadenie pozície skauta (štatistika) je v štádiu riešenia.V Liptovskom Jáne sa budú slovenské volejbalistky pripravovať do 9. mája. Potom sa nakrátko presunú do Bratislavy, odkiaľ o deň neskôr odcestujú na tri prípravné zápasy do slovinského Mariboru. V piatok 11. mája sa stretnú s Austráliou, v nedeľu 13. mája s Chorvátskom a súper na sobotu 12. mája je v štádiu riešenia. V Maribore sa totiž v tom čase bude pripravovať viacero reprezentačných tímov.Slovenky sa v priebehu mája a júna predstavia v Zlatej Európskej lige. V C-skupine sa zverenkyne Fenoglia stretnú s Bieloruskom, Českom a Španielskom. Rovnako ako v mužskej súťaži je 12 tímov rozdelených do troch skupín, v ktorých sa stretnú každý s každým doma a vonku. Slovenky vstúpia do súťaže duelom v Poprade proti Bielorusku (19. mája), potom nastúpia v Minsku proti domácim (23. mája), o tri dni neskôr (26. mája) sa predstavia v Prahe proti domácemu Česku, následne privítajú Češky v bratislavskej AEGON Aréne (30. mája), v predposlednom zápase v skupine nastúpia vo Valladolide proti Španielsku (2. júna) a na záver sa so Španielskom stretnú v Leviciach (6. júna). Záverečný turnaj Final Four sa uskutoční 15. až 16. júna v Budapešti.