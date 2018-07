Slovenské volejbalistky v letnej príprave s viacerými novými tvárami

Nominácia slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie na letný blok prípravy v Púchove a augustové prípravné zápasy v Poľsku:

Nahrávačky: Barbora Koseková (Linamar-Békéscsabai RSE/Maď.), Lenka Ovečková (Strabag VC Bratislava)



Smečiarky: Karin Palgutová (Quimper Volley 29/Fr.), Erika Salanciová (AZS Politechnika Slaska Gliwice/Poľ.), Miroslava Kijaková (CV Fachadas Dimurol Libby's/Šp.), Mária Kostelanská (Vasas Óbuda Budapešť/Maď.)



Blokárky: Nina Herelová (BKS Profi Credit Bielsko-Biala/Poľ.), Sandra Szabóová (SC Postupim/Nem.), Simona Cigániková (VfB Suhl Lotto Thüringen/Nem.)



Univerzálky: Karin Šunderlíková (Slávia EU Bratislava), Nikola Pištěláková (VK Dukla Liberec/ČR)



Liberá: Monika Doležajová (PSVBG Salzburg/Rak.), Skarleta Jančová (Strabag VC Bratislava)

Bratislava 20. júla (TASR) - Taliansky tréner slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie Marco Fenoglio oznámil 13-člennú nomináciu na letný blok prípravy národného tímu. Ten odštartuje v pondelok 23. júla. Slovenky sa počas štyroch týždňov budú pripravovať v Púchove, následne v termíne 18. - 20. augusta v Szczyrku odohrajú tréningové zápasy proti domácim Poľkám.V porovnaní s májovými a júnovými stretnutiami v Zlatej európskej lige v kádri zo zdravotných a iných dôvodov chýba viacero stabilných opôr, príležitosť dostali nové tváre. Tie rovnako prichádzajú do úvahy v súvislosti s budúcoročnými ME, ktoré sa uskutočnia aj v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Slovenky sa v tomto termíne pôvodne mali pripravovať a následne absolvovať časť kvalifikácie o postup na tento šampionát, od februára však je známe, že SR je spoluhostiteľom ME 2019 vedno s Tureckom, Maďarskom a Poľskom a ako organizátor nemusí bojovať o účasť. Šampionát s rekordným počtom 24 krajín sa uskutoční v auguste a septembri budúceho roka.Spomedzi hráčok, ktoré reprezentovali v premiérovej Zlatej európskej lige, je v kádri šestica Barbora Koseková, Erika Salanciová, Nina Herelová, Karin Šunderlíková, Nikola Pištěláková, Monika Doležajová. Novými tvárami pre túto fázu sú nahrávačka Lenka Ovečková, smečiarky Karin Palgutová, Miroslava Kijaková a Mária Kostelanská, blokárky Sandra Szabóová a Simona Cigániková a libero Skarleta Jančová. Zo zdravotných dôvodov chýbajú smečiarky Nikola Radosová a Romana Hudecová, blokárky Michaela Abrhámová, Simona Kóšová a Veronika Hrončeková a libero Michaela Španková.povedal na margo nominácie športový riaditeľ Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko.Slovenky v máji a júni v Zlatej európskej lige bojovali v základnej C-skupine; v konkurencii Česka, Bieloruska a Španielska s bilanciou dve víťazstvá, štyri prehry obsadili 3. miesto, celkovo v tejto 12-člennej súťaži skončili na 9. pozícii. Po niekoľkotýždňovej prestávke ich čaká letný blok prípravy.doplnil Marek Rojko. Informovala Slovenská volejbalová federácia (SVF).