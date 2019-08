Slovenské volejbalistky v príprave na ME v pondelok zdolali Fínsko

Medzištátny prípravný zápas žien - pondelok:



Slovensko - Fínsko 3:1 (-22, 16, 23, 22)



SR: Kijaková 17, Kostelanská 16, Szabóová 4, Ovečková 3, Hudecová 18, Pencová 13, liberá Jančová a Španková (Cigániková 1, K. Fričová 1)



Fínsko: Kylmäahová 2, Riikiläová 1, Czakanová 11, Korhonenová 25, Esková 10, Pihlajamäkiová 4, libero Sievänenová (Kokkonenová 5, Alanková 2, Kosonenová 3, Karhuová 2)



Nitra 19. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky vyhrali v pondelňajšom prípravnom stretnutí pred ME v Nitre nad Fínskom 3:1.Zverenky trénera Marca Fenoglia v nedeľu rovnakému súperovi podľahli 1:3. Generálkou na majstrovstvá Európy bude pre oba tímy tretí vzájomný duel, ktorý sa uskutoční bez účasti verejnosti v utorok o 20.00 h už v dejisku "slovenskej" D-skupiny v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Do domáceho šampionátu vstúpia slovenské volejbalistky na bratislavskom ZŠ Ondreja Nepelu v piatok 23. augusta o 20.00 h dôležitým zápasom proti Španielkam. V D-skupine a boji o osemfinále ich neskôr čakajú Švajčiarky, Bielorusky, Nemky a topfavoritky z Ruska.Fínky v pondelok získali úvodný set rovnako ako v nedeľu Slovenky, ale nepridali ďalšie. Domáce v druhej časti jasne dominovali, v tretej zvládli dôležitú koncovku a dostali sa do vedenia. Vo štvrtom sete Slovenky pred koncom získali náskok (20:16) a súperkám už nedovolili priblížiť sa.V pondelok dostala v stretnutí príležitosť aj talentovaná blokárka Simona Cigániková, ktorá sa počas ostatných dní zapojila do prípravy pre mierne zdravotné komplikácie Jaroslavy Pencovej. Skúsenej dlhoročnej líderke reprezentácie však domáci šampionát napokon neujde a v záverečnej nominácii nebude chýbať.povedal pre zväzový web športový riaditeľ SVF Marek Rojko.Marco Fenoglio, tréner SR: