Slovenské volejbalistky v Zlatej Európskej lige prehrali s Českom

Slovensko - Česko 1:3 (16, -15, -23, -18)



Zápas trval: 102 minút, rozhodovali: Kellenberger (Nem.), Schimpl (SR).



SR: Drobňáková 3, Koseková 2, Abrhámová 3, Radosová 24, Krišková 3, liberá Nikmonová a Doležajová (Herelová 8, Hudecová 6, Salanciová, Pencová 2, Pisteláková 5, Šunderlíková 4, Töröková). Tréner: M. Fenoglio.



ČR: Kossányiová 13, Kopáčová, Purchartová 7, Valková 5, Mlejnková 21, liberá Dostálová a Chevalierová (Toufarová 6, Strušková 9, Holásková 3, Orvošová, Kopáčová). Tréner: Z. Pommer.

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase v Zlatej Európskej lige. V Bratislave v stredu prehrali 1:3 s Českom. Zverenky Marca Fenoglia predtým podľahli dvakrát Bielorusku, v sobotu nestačili v Prahe na Češky.Najbližšie sa Slovenky stretnú v sobotu 2. júna vo Valladolide s domácimi Španielkami.Zlatá Európska liga žien, C-skupina - 4. kolo (Bratislava):Slovenské hráčky vstúpili do zápasu výborne, získali prvý bod a neustále zvyšovali svoj náskok. V polovici prvého setu viedli 11:5. Tréner Češiek Pommer sa snažil skvelý rozbeh Sloveniek zabrzdiť dvomi oddychovými časmi, ale zverenky Marca Fenoglia pokračovali v dobrej hre. V prvom sete napokon triumfovali 25:16.V druhom sete Češky od začiatku zlepšili svoju hru najmä na sieti. Dostali sa do vedenia a svoj náskok si udržiavali. V polovici setu mali Slovenky päťbodové manko, to sa postupne zvyšovalo, i keď nie rapídne. Češky však napokon oplatili súperkám prehru z prvého setu navlas rovnako, zvíťazili v ňom 25:16.Aj úvod tretieho dejstva vyšiel lepšie Češkám. Od stavu 2:3 prišla ich päťbodová šnúra a tréner Fenoglio reagoval oddychovým časom. Jeho zverenkyne však na zlepšenú hru súpera nenachádzali recept ani naďalej a onedlho prehrávali už 7:15. V koncovke sa však Slovenky nadýchli k lepšiemu výkonu, set dokázali zdramatizovať, ale napokon v ňom podľahli o dva body.Na začiatku štvrtého setu sa Slovenky ujali vedenia, postupne zvyšovali náskok až do stavu 6:1. Potom Češky opäť zlepšili hru na sieti, začali sa doťahovať a neskôr otočili stav vo svoj prospech na 12:11. Oba tímy sa potom ťahali o každý bod, ale záver zvládli lepšie zverenky Zdeňka Pommera.Ďalší program Sloveniek v C-skupine:sobota 2. 6.: Španielsko - Slovensko (Valladolid, 19.00)streda 6. 6.: Slovensko - Španielsko (Levice, 18.00)