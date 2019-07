Slovenskí basketbalisti opäť vyhrali v prípravnom zápase s Kosovom

prípravný zápas – muži



Slovensko – Kosovo 82:65 (39:28)



zostava a body SR: Brodziansky 21, Juríček 14, Krajčovič 6, Körner 5, Jones 3 (Baťka 12, Abrhám 9, Fusek 4, Antoni a Hlivák po 3, Ihring 2, Musil 0). Najlepší strelci Kosova: Tmušič 20, Šoši 14, Myles 10



TH: 5/3 – 13/9, fauly: 17 - 12, trojky: 13 - 12, rozhodovali: Ženiš, Margala, Lamoš (všetci SR), 150 divákov. .

Bratislava 21. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti zvíťazili nad Kosovom aj v druhom prípravnom zápase v Bratislave. Po sobotňajšom triumfe 85:79 zdolali svojho súpera na druhý deň výraznejším rozdielom 82:65. Zverencov trénera Žana Tabaka čaká záverečná skúška pred predkvalifikáciou majstrovstiev Európy 2021, od 26. do 28. júla sa predstavia na medzinárodnom turnaji v Portugalsku.Slováci mali výborný vstup do zápasu, po 150 sekundách viedli 8:0. K slovu sa následne dostali aj hráči Kosova, ale na domácej strane odvádzali výbornú prácu pivoti, hlavne Brodziansky. Tento herný aspekt priniesol domácim stav 20:14 po prvej štvrtine. V druhej časti pokračoval slovenský výber v dobrej obrane, v ďalšom priebehu si vedel vypracovať dvojciferný náskok. Do šatní sa napokon išlo za stavu 39:28 v prospech Slovákov.Tí v druhom polčase začali diktovať dianie na palubovke, na súperovi sa čoraz viac začala prejavovať únava. Pred záverečnou štvrtinou vyhrávali domáci už 66:46. Štvrtá 10-minútovka už žiadnu drámu nepriniesla, slovenský výber pohodlne dokráčal k štvrtému triumfu v prípravných zápasoch.