Slovenskí bedmintonisti si zahrajú Sudirman cup 2019

Európu bude zastupovať celkovo 12 družstiev. Najpočetnejšie zastúpenie s 15 tímami bude mať Ázia.

Bratislava 25. februára (TASR) - Bedmintonové majstrovstvá sveta miešaných družstiev Sudirman cup sa tento rok budú konať 19. až 26. mája v čínskom Nankingu aj so slovenskou účasťou. Ako informoval oficiálny web Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe), na turnaji bude štartovať 32 tímov.



Európu bude zastupovať celkovo 12 družstiev. Najpočetnejšie zastúpenie s 15 tímami bude mať Ázia. Z Panamy a Oceánie sa na šampionát prihlásili po dve družstvá, kým Afrika sa musí uspokojiť s jediným zastúpením. Jediným africkým tímom tak budú Keňania, Ameriku a Oceániu bude reprezentovať Kanada, USA, Austrália a Nový Zéland. V rámci európskych krajín sa vrátane Slovenska predstaví Dánsko, Anglicko, Nemecko, Švajčiarsko, Rusko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Litva, Izrael a Grónsko.



Horúcimi favoritmi budú desaťnásobní majstri z Číny, Kórejčania, Indonézania či Japonci. Tímy budú rozdelené do štyroch skupín podľa svetového rebríčka. Prvých 12 družstiev si v skupine číslo jeden zahrá o najvyššie priečky, kým zvyšné tímy budú bojovať o nasledujúce umiestnenia. V skupine dva a tri by sa pritom malo nachádzať po osem družstiev, a v poslednej skupine by mali byť štyri. Elitná skupina sa bude hrať v štyroch 3-členných skupinách. Dve najlepšie družstvá si ďalej zaistia účasť vo štvrťfinále, ktoré sa už bude hrať K.O. systémom.