Slovenskí fanúšikovia verili nielen proti Švédom, ale aj v postup

zostavy:



Slovensko: Rybár – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Nagy, Krištof, Jurčo – Haščák, Hovorka, Bakoš – Bondra, Buc, Svitana – Cingel, Marcinko, Kudrna.



Švédsko: Hellberg – A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Gustafsson – Rakell, Zibanejad, Janmark – Pettersson, Backlund, Nyquist – Everberg, J. Larsson, Pääjärvi – Kempe, de La Rose, Andersson



Kodaň 12. mája (TASR) - Slovenskí fanúšikovia veria reprezentácii nielen v sobotňajšom zápase so Švédskom, ale aj v to, že sa jej podarí postúpiť do štvrťfinále na MS v Kodani.Slováci nastúpili v sobotu na poludnie proti zatiaľ suverénnym Švédom, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy a majú impozantné skóre 19:2. Napriek tomu väčšina fanúšikov, ktorí merali cestu do dejiska MS Dánska, verila, že práve reprezentanti s dvojkrížom na hrudi dokážu pretrhnúť víťaznú šnúrupovedal jeden z fanúšikov.Prevahu pred Royal Arénou mali švédski priaznivci, keďže do Dánska to majú takpovediac na skok, a tak sa fanzóna zahalila do žlto-modrých farieb. Slovenskí fanúšikovia však tvrdili, že je to jedno, lebo ich miláčikovia budú mať prevahu na ľade.povedal jeden z nich a doplnila ho priateľka:Pri otázke na šance na štvrťfinále boli už opatrnejší.dodali.pridal ďalší muž odetý v národnom drese, ktorý sa krátko pred zápasom vyhrieval na slniečku a pridal aj tip 4:3 pre Slovensko.Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj piaty zápas na MS v Kodani proti Švédsku v bránke s Patrikom Rybárom. Úvodnú obrannú dvojicu vytvorili kapitán Andrej Sekera s Michalom Čajkovským a elitný útok Ladislav Nagy, Michal Krištof a Tomáš Jurčo.Hlavnými rozhodcami boli Brett Iverson z Kanady a Američan Stephen Reneau. Na čiarach im pomáhali Dán Rene Jensen a Lukas Kohlmüller z Nemecka.