Slovenskí futbalisti do 19 rokov prehrali v Portugalsku a nepostúpili

Portugalsko 19 - Slovensko 19 1:0 (1:0)



Gól: 34. Filipe, ŽK: Correia - Majdan, Špiriak, Boženík, Vician, rozhodoval: Brisard (Fr.)



zostava SR 19: Valach - Majdan, Špiriak, Petro, Kozlovský - Tomič, Bednár, Kovaľ (73. Kráľovič), Grešák (90. Moško) - Sluka - Boženík (77. Vician)

Írsko 19 - Kosovo 19 3:0 (2:0)

Pacos de Ferreira 24. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti do 19 rokov prehrali v sobotňajšom zápase elitnej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2018 v Portugalsku s domácim výberom 0:1. Zverenci trénera Antona Malatinského tak stratili šancu postúpiť na júlový šampionát do Fínska.V prvom súboji mladí Slováci remizovali s Írskom 1:1. Na konte tak majú len jeden bod a pred sebou už len duel s posledným Kosovom, ktoré v sobotu prehralo s Írmi 0:3, resp. predtým s Portugalskom 0:5.Na ME postúpi len víťaz skupiny. Účasť si už zabezpečil obhajca Anglicko aj výber Talianska.5. skupina:ďalší výsledok:tabuľka:1. Portugalsko 2 2 0 0 6:0 62. Írsko 2 1 1 0 4:1 43. SLOVENSKO 2 0 1 1 1:2 14. Kosovo 2 0 0 2 0:8 0ďalší program SR "19":27. marca: Kosovo - Slovensko (Felgueiras, 17.00)