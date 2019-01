Slovenskí hádzanári v príprave zdolali Rumunov

prípravný zápas:



Slovensko - Rumunsko 23:22 (11:13)



Hlasy po zápase (zdroj: oficiálny facebook SZH):



Michal Shejbal, brankár SR: "Bol to bojovný zápas, napínavý do poslednej sekundy a napokon šťastný pre nás. Bojovali sme, do zápasu sme dali všetko, na konci sa usmialo na nás šťastíčko, keď posledná strela bola naša."



Martin Straňovský, krídelník SR: "Možno to nebol na pozeranie najkrajší zápas, ale dokázali sme vydrieť víťazstvo o jeden gól. Presne tak sme si pred zápasom povedali, že aj taká výhra nám bude stačiť. Ukázali sme v zápase srdce. Rumuni nie sú ľahký súper, majú kvalitné mužstvo."

Šaľa 13. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári zvíťazili v sobotňajšom prípravnom zápase v Šali nad Rumunskom 23:22. Zverenci Heineho Ernsta Jensena sa s rovnakým súperom stretnú aj v nedeľu od 14.00 a uzavrú sústredenie pred aprílovou II. fázou kvalifikácie o postup na ME 2020.V úvodnom z trojice prípravných duelov zdolali vo štvrtok Holandsko 29:27.Po vyrovnaných úvodných minútach sa hostia dostali do vedenia 5:4 a od tohto momentu Slováci prehrávali až do konca prvého polčasu. Rumuni si dokázali ale vypracovať maximálne trojgólový náskok, úvodné dejstvo napokon vyhrali 13:11.Domácim sa podarilo vyrovnať v 39. minúte, o minútu neskôr poslal Slovensko do vedenia 16:15 po dlhých minútach Straňovský. Rumuni otočili skóre vo svoj prospech štyri minúty pred koncom na 22:21. V dramatickom závere strhli dvoma gólmi víťazstvo na svoju stranu slovenskí reprezentanti a zvíťazili tesne 23:22.