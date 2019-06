Slovenskí hokejbalisti túžia rozšíriť medailovú zbierku

Program zápasov SR v základných skupinách:

muži:



piatok 14. júna: 18.30 h Fínsko - SR



sobota 15. júna: 18.00 h SR - USA



nedeľa 16. júna: 17.00 h Francúzsko - SR



utorok 18. júna: 17.00 h SR - ČR





ženy:



piatok 14. júna: 15.00 h SR - Kanada



sobota 15. júna: 14.30 h USA - SR



pondelok 17. júna: 17.00 h SR - Veľká Británia



utorok 18. júna: 14.30 h SR - ČR

Nominácia Slovenska na MS - muži:

Bratislava 13. júna (TASR) - V ceste za štvrtým hokejbalovým titulom v sérii na majstrovstvách sveta chcú Slovákom zabrániť najmä Kanaďania a Česi. Slovenskí reprezentanti sú však odhodlaní urobiť pre úspech maximum a majú aj motiváciu navyše. Trofej chcú získať pre svojho nedávno zosnulého trénera. Na cenný kov chcú siahnuť aj ženy, ktoré túžia napraviť neúspech z uplynulého šampionátu.Slovenskí hokejbalisti triumfovali na uplynulých troch šampionátoch, štvrtý triumfom by vyrovnali sériový rekord Kanady, ktorá to dokázala v rokoch 2001, 2003, 2005 a 2007.je zároveň s piatimi titulmi v historickom rebríčku na prvom mieste, Slovensko je druhé so štyrmi zlatými kovmi. Tri tituly si pre seba uchmatli Česi. Slováci naviac zatiaľ na každých MS vybojovali cenný kov, okrem štyroch titulov majú na konte dve striebra a šesť bronzov.povedal pre TASR obranca Michal Salajka.Slováci sa v A-skupine stretnú s Českom, Fínskom, USA a Francúzskom, v B-skupine sú Kanada, Švajčiarsko, Grécko, Taliansko a Haiti. Vo svojom otváracom dueli nastúpia slovenskí hokejbalisti v piatok 14. júna v Steel Aréne proti Fínsku.dodal útočník Milan Rampáček. Pre Rampáčka to bude posledný šampionát, keďže už skôr avizoval, že dá hokejbalu zbohom.povedal útočník Jaroslav Martinusík.Správa o úmrtí trénera Danka zasiahla hokejbalovú rodinu začiatkom mája po tom, ako prehral boj s krátkou a ťažkou chorobou. Na jeho miesto zasadol Mojmír Hojer, bývalý klubový spoluhráč z bratislavského Ružinova.Nadvládu Kanady medzi ženami demonštruje prehľad titulov. Reprezentantkysa z neho tešili štyrikrát, jeden titul majú na konte Slovenky, zlato z MS 2017 budú obhajovať Češky. Hokejbalistky Slovenska majú na konte aj tri striebra a jeden bronz. Neuspeli len na uplynulých MS v Pardubiciach, skončili štvrté. Zverenky trénera Mariána Hambálka sa v skupine stretnú s Českom, Kanadou, USA, a Veľkou Britániou. Po odohraní týchto zápasov sa v semifinále stretne prvý tím so štvrtým a druhý s tretím.uviedla pre TASR brankárka Daniela Zuziaková.Hrať sa bude v Steel aréne a na vedľajšej tréningovej ploche. V hlavnej hale budú prebiehať zápasy A-kategórie a vybrané zápasy žien, v druhej sa bude bojovať o postup z B-skupiny a diváci v nej budú môcť sledovať aj zvyšné duely ženskej časti.Matej Bolibruch (HBK Kometa Vrútky), Peter Buliš (HBK PROTEF Považská Bystrica), Patrik Polc (ŠKB Martin)Jozef Minárik (LG Slovmatic Bratislava), Roman Bujdák (HBK PROTEF Považská Bystrica), Lukáš Horváth, Pavol Blahut (obaja Leaders Ružinov), Ivan Gajdoš (HBK Nitrianski Rytieri Nitra), Peter Doskočil (ŠK 98 Pruské), Tomáš Vidlár (HBK Kometa Vrútky), Michal Salajka (HBK Hokejmarket Skalica)Matúš Lipták, Lukáš Olejník, Libor Teplický, Patrik Svitana (všetci MŠK Autostyle Kežmarok), Milan Vozár, Marcel Cíbik (obaja ŠK 98 Pruské), František Poliaček (ŠKB Martin/HBK Diaková), Lukáš Tomka (ŠKB Martin), Milan Rampáček, Jaroslav Martinusík (obaja HBK Hokejmarket Skalica), Miroslav Božík (HBK Hokejmarket Skalica/Jokerit Petržalka), Lukáš Piják, Jakub Rufati, Boris Oravec (všetci HBK PROTEF Považská Bystrica)Marián Gregorík, Mojmír Hojer – tréneri, Jaroslav Mihal – manažér, Ľuboš Jankovič, Peter Szabó - technický vedúci družstva, Vladimír Moravčík – videoanalytik, Ľubomír Baka - masérTabačková Dominika (ŠK HOGO Žilina), Pastorková Rišová Andrea (OSY Spišská Nová Ves), Zuziaková Daniela (MHK Martin)Žitňanská Gabriela (HC05 Ban. Bystrica), Turcsányová Alexandra (OSY Spišská Nová Ves), Šulíková Alžbeta (ŠK HOGO Žilina), Záborská Lucia (MHK Martin), Pravlíková Petra (LG Bratislava), Štrbáková Nina (HBK Medokýš Martin), Gaborčíková Alexandra (ŠK HOGO Žilina), Patrícia Mária Dzurinová (MŠK HMHK bauska Vranov nad Topľou)Záňová Ema (ŽHKm Zvolen), Suráková Annamária (OSY Spišská Nová Ves), Leskovjanská Emília (MŠK Spišská Belá), Paľová Natália (ŠK HOGO Žilina), Kochanová Silvia (Rebels Skalica), Vršková Michaela (Jokerit Petržalka), Šimnová Kristína (ŠK HOGO Žilina), Staroňová Martina (OSY Spišská Nová Ves), Hájniková Michaela (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Gauríková Barbora (MHK Martin), Kolcunová Zuzana (ŽHKm Zvolen), Nemčeková Nikola (ŠK HOGO Žilina), Dobošová Tamara (HBK Bošany), Veličková Rašková Martina (ŠK HOGO Žilina)Hlavný tréner: Hambálek Marián, Masér: Bujňák Michael, Asistent trénera: Rehák Karol, Technický vedúci: Szilvasi Marcel, Manažér: Drličková Katarína, Technický vedúci: Škultétyová Helena