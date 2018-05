Slovenskí hokejisti navštívili veľvyslanectvo, padlo im to vhod

Priestory veľvyslanectva navštívil celý realizačný tím, pozvaní boli aj ďalší hostia.

Kodaň 13. mája (TASR) - Hokejisti Slovenska si sobotňajší podvečer spestrili návštevou slovenského veľvyslanectva v Kodani. Slávnostnú recepciu organizoval veľvyslanec SR v Kodani Boris Gandel.



Priestory veľvyslanectva navštívil celý realizačný tím, pozvaní boli aj ďalší hostia. Medzi nimi Slováci pracujúci v Kodani, nechýbali ani futbalisti FC Kodaň Ján Greguš a Denis Vavro. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan venoval veľvyslancovi hokejový dres SR podpísaný všetkými hráčmi.



Boris Gandel poďakoval hráčom za vzornú reprezentáciu a poprial im veľa šťastia v ďalšej fáze turnaja. Recepcia sa konala hneď po zápase so Švédskom, hráči teda prijali občerstvenie, o ktoré sa postaral slovenský kuchár, s nadšením. "Konečne sme sa poriadne najedli. Dopriali sme si strapačky, rezne, cestoviny a podobne. Bolo to milé stretnutie, zabavili sme sa, celkovo to padlo veľmi vhod," povedal pre TASR útočník Marcel Haščák.



