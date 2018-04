Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili nad tímom ČR

Slovensko - Česko 5:2 (4:1, 1:1, 0:0)



Góly: 5. Mrázik, 7. Mrázik (Dlugoš, Turan), 14. Džugan (Čajkovič, Čederle), 15. Čajkovič (Kováčik), 33. Okuliar (Čajkovič) - 9. Lauko (Klejna), 32. Zábranský. Rozhodovali: Anderson (USA), Holm (Švéd.) – Kovacs (Biel.), Nordlander (Švéd.), vylúčenia: 9:7 na 2 min, navyše: 5. Malík (Česko) 5+20 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0



Slovensko: Vyletelka – Dlugoš, Turan, Ilenčík, Kňažko, Zekucia, Bučko, Česánek, Hudec – Sojka, Džugan, Mrázik – Okuliar, Kováčik, Čajkovič – Ferenyi, Paulíny, Tkáč – Sarvaš, Zubek, Čederle



Česko: Dostál (15. Dvořák) – Dajčar, Zábranský, Malík, Klejna, Doktor, Adámek – Pekař, Blümel, Kvasnica – Jeník, Plášek, Střondala – Gajarský, Lauko, Čajka – Sklenář, Kropáček, Teplý



Kanada - Bielorusko 8:3 (5:2, 1:0, 2:1)



Góly: 2. McBain (Noel), 3. Lavoie (Wouters), 3. Lafreniere (Thomas, Byram), 13. McIsaac (Hillis, McShane), 13. Noel (Veleno, McBain), 37. Foudy (McShane, Robertson), 45. Noel (Veleno, McBain), 51. Dellandrea (Lafreniere) - 2. Usov (Škrabov), 7. Protas (Kazjanin), 41. Masilevič (Pyškajla)

Čeľabinsk 20. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili v piatkovom zápase B-skupiny MS tejto vekovej kategórie nad českými rovesníkmi 5:2. Bolo to ich druhé vystúpenie na šampionáte v Rusku, na úvod prehrali vo štvrtok s Fínmi 2:5. V tabuľke figurujú na tretej priečke.Zverenci Viliama Čacha vykročili za plným bodovým ziskom už v prvej tretine, v ktorej nastrieľali štyri góly. Súper už v 15. minúte pristúpil ku zmene na brankárskom poste. Útočník Michal Mrázik odštartoval dvoma gólmi v úvodnej desaťminútovke úspešné ťaženie Slovákov. Ďalšie presné zásahy pridali Róbert Džugan, Maxim Čajkovič a v druhej tretine sa presadil Oliver Okuliar. Brankár Samuel Vyletelka, ktorý dostal prednosť pred Samuelom Hlavajom, inkasoval iba dvakrát, v treťom dejstve už nepadol gól.Mladí Slováci narazia v nasledujúcom stretnutí v nedeľu 22. apríla opäť o 16.30 h SELČ na vrstovníkov z Francúzska.MS do 18 rokov - B-skupina:A-skupina:1. Kanada 2 2 0 0 0 14:7 62. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 33. USA 2 1 0 0 1 12:11 34. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 6:11 05. Bielorusko 1 0 0 0 1 3:8 01. Fínsko 2 2 0 0 0 12:2 62. Rusko 1 1 0 0 0 7:1 33. Slovensko 2 1 0 0 1 7:7 34. Česko 1 0 0 0 1 2:5 05. Francúzsko 2 0 0 0 2 1:14 0