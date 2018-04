Slovenskí volejbalisti prehrali s Ruskom, držali sa jeden a pol setu

ME do 18 rokov, Púchov, II. skupina:



Slovensko - Rusko 0:3 (-23, -17, -12)



Rozhodovali: Kovačevič (Č. Hor.) a Vestbo (Nór.), 300 divákov. SR: Porubský 1, Suchanič 6, Zeman 6, Vančo 9, Štepánek 3, Š. Rzyman 4, libero R. Vitko (V. Rzyman 3, Krišák 1, Kilian 0, Šellong 0)

Hlasy po zápase:



Erik Gábor, tréner SR: "Vedeli sme, že s Rusmi môžeme len prekvapiť, boli favoritom zápasu. V prvom sete nám vychádzal servis na Antinova a Rusi boli dosť nervózni. Dokázali sme aj ubrániť a na rozdiel od ďalších setov sme si prihrali. Rusi potom zlepšili servis, zavreli sieť a mali sme problém sa presadiť. S výkonom som však spokojný, niektorí hráči ma prekvapili, iní sklamali, ale set a pol hodnotím pozitívne."



Filip Štepánek, smečiar SR: "Hrali sme veľmi dobre, na to s kým sme sa stretli, Rusi sú veľmi silní. Myslím, že môžeme postúpiť do osmičky na tomto turnaji. My nie sme favoriti, ale treba dať do toho srdce a bojovať. Jeden a pol setu sme hrali dobre, ale potom sme začali robiť chyby a išlo to dole vodou."



Radoslav Vitko, libero SR: "Prvé dva sety to bola ťahanica, v tom druhom až do koncovky. V treťom nám na začiatku ušli a potom sa to ťažko doháňalo. Rusi majú vysokých hráčov a mali sme problém na bloku. Ešte nás čakajú štyri zápasy a pobijeme sa o postup. Diváci vytvorili výbornú atmosféru, za čo im ďakujeme."

Ďalšie výsledky:



II. skupina, Púchov:



Ukrajina - Taliansko 0:3 (-17, -22, -15)



20:00 Belgicko - Francúzsko



I. skupina, Zlín:



Bielorusko - Turecko 1:3 (-18, -23, 19, -22)



Česko - Grécko 3:0 (21, 17, 19)



20:00 Bulharsko - Nemecko

Púchov 7. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 18 rokov prehrali v úvodnom zápase na majstrovstvách Európy v Púchove a v Zlíne s Ruskom 1:3. S veľkým favoritom sa držali jeden a pol setu, potom už dominoval súper. V nedeľu o 17.30 h nastúpia zverenci Erika Gábora proti Francúzsku.Slováci sa s veľkým favoritom v úvode držali a hoci prehrávali o dva body, po drzej ulievke Porubského a ese Šimona Rzymana otočili na 8:6. Vysokí Rusi výborne bránili na sieti, pritlačili aj na podaní a po ese Potaliuka viedli 14:11. Slováci sa priblížili na rozdiel dvoch bodov, keď dal eso Zeman. Po útoku Štepánka bol rozdiel už len jednobodový - 16:17. V koncovke znížil esom na 20:21 Vincent Rzyman a potom Štepánek na 23:24. Rusi napokon vyhrali set tesne 25:23.Nástup do druhého dejstva mali slovenskí mladíci perfektní a po dvoch skvelých esách Vanča viedli 9:3. Rusi po útoku z doskoku zásluhou Kurbanova znížili na 7:11. Hostia sa postupne približovali, po ese Antova vyhrávali Slováci už len o bod (14:13) a neskôr Kurbanov vyrovnal na 16:16. Záver setu patril Rusom, ktorých potiahol výborným podaním Kurbanov a vyhrali ho 25:17.Tretie dejstvo mali Rusi od začiatku pod kontrolou, výrazne pridali v každej činnosti a vypracovali si veľký náskok 14:5. Set vyhrali 25:12 a získali na turnaji prvé víťazstvo.