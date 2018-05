Slovenskí volejbalisti prehrali v prvom prípravnom zápase s Českom

Prípravný zápas - Púchov:



SLOVENSKO - Česko 0:3 (-18, -38, -15) - dodatkový set 27:25



Zápas trval: 86 minút. Rozhodovali: Juráček a Královič, 100 divákov.



SR: Prešinský 1, Mlynarčík 5, Firkaľ 7, Kohút 10, Palgut 1, Paták 16, liberá Turis a M. Vitko (Jančura 1, M. Petráš 6, Lamanec 0, Ihnát 0, Macko 1). Tréner: A. Kravárik.



ČR: A. Bartoš 15, Sobotka 6, Krešťan 20, Hyský 13, Patočka 4, Janouch 1, liberá Moník a Pfeffer (P. Bartoš 0, Michálek 0, Indra 0). Tréner: M. Nekola.



V dodatkovom sete nastúpili za SR: Ihnát 4, Kováč 0, M. Petráš 2, Firkaľ 5, Macko 4, Palgut 0, libero R. Vitko (Lamanec 1).

hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/



Andrej Kravárik, tréner SR: "Česi prišli v dobrom zložení a kvalitne nás preverili, čo ma teší. Je dobré, keď hráme proti súperovi, ktorý je lepší a ukazuje nám naše nedostatky. Chýbal nám v zostave Kriško, ktorý nenastúpi ani v úvodnom zápase Zlatej Európskej ligy proti Estónsku v Poprade. V druhom sete chalani predali to, čo majú doteraz natrénované, prvý a tretí set sme nezvládli v druhej polovici. Dostávame sme veľa bodov v sérii po našich chybách a to musíme eliminovať. Česi vyhrali zaslúžene, ale potešilo aj víťazstvo v dodatkovom sete. Šancu dostalo niekoľko debutantov, ktorí nesklamali, ale vidno, že ešte potrebujú čas. Je dôležité, aby zapadli do koncepcie a dokázali nahradiť hráčov zo základnej zostavy."



Emanuel Kohút, kapitán SR: "Mali sme ťažký blok v príprave, čo bolo cítiť najmä v treťom sete. Myslím, že sme podali celkom dobrý výkon aj napriek prehre. Mladí hráči ukázali, že môžeme s nimi počítať a hodnotím to pozitívne. Škoda, že sme nevyhrali druhý set, ešte musíme niektoré herné veci doladiť. Spravili sme viac chýb ako súper, ale inak to bolo vyrovnané."

Púchov 9. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v prvom z trojice prípravných zápasov v Púchove s Českom 0:3, potom nad súperom vyhrali 27:25 v dodatkovom sete. Reprezentačný debut si odkrútilo trio Martin Jančura, Jakub Ihnát, Patrik Lamanec a v dodatkovom štvrtom sete aj Jakub Kováč. S tým istým súperom sa zverenci Andreja Kravárika v príprave na Zlatú Európsku ligu stretnú aj vo štvrtok (18.00 h) a v piatok (15.00 h).Česi mali v prvom sete navrch. Od začiatku si vypracovali náskok, základom ich úspechu bol kvalitný servis. V druhom dejstve vyhrávali slovenskí volejbalisti 8:4, ale hostia potom opäť pritlačili na podaní a otočili skóre na 15:13 vo svoj prospech. Slováci potom pridali, zlepšili obranu na sieti a dostali sa do vedenia 16:15. V koncovke viedli Česi 24:21, ale Slováci pri podaní Firkaľa vyrovnali na 24:24. Slováci odvrátili niekoľko setbalov a potom sa po ese Jančuru dostali oni k prvému - 30:29. Dramatickú koncovku však napokon vyhrali Česi 40:38. Aj nástup do tretieho setu vyšiel lepšie Slovákom, ktorí vyhrávali 8:4 a 11:7. Česi však otočili na 15:12 a ovládli aj druhú časť setu, ktorý vyhrali hladko 25:15. Súperi sa dohodli na dodatkovom štvrtom sete, v ktorom Slováci otočili manko z 21:24 a vyhrali 27:25.