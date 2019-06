Slovenskí volejbalisti sa rozlúčili domácim triumfom nad Belgickom

Zlatá európska liga mužov 2019 - A-skupina - záverečné 6. kolo:



Slovensko - Belgicko 3:1 (-21, 22, 20, 21)



Zápas trval 120 minút, rozhodovali: Bensimon (Izr.) a Královič (SR), 1100 divákov



SR: Pavelka 8, J. Kováč 5, Gavenda 19, Kriško 19, Ondrovič 12, Zaťko 4, libero M. Vitko (Firkaľ 0, Lamanec 1, F. Palgut 0, Lux 0). Tréner: A. Kravárik



Belgicko: Depovere 0, S. Peeters 11, Thys 1, Kindt 20, B. Peters 9, Van de Velde 9, libero Verstraete (Stuer 0, Hofmans 1, Van Hoyweghen 0, De Beul 5, Vandeweyer 3, D'Heer 0). Tréner: B. Van Kerckhove

nedeľňajší zápas:



Lotyšsko - Turecko (17.10)



Tabuľka A-skupiny:



1. Turecko 5 5 0 15:2 15 - istý postup do Final Four



2. Lotyšsko 5 3 2 11:9 10



3. Slovensko 6 2 4 9:15 6



4. Belgicko 6 1 5 8:17 2

Poprad 15. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa rozlúčili s účinkovaním v Zlatej európskej lige triumfom. Zverenci trénera Andreja Kravárika v sobotu v Poprade v rámci 6. kola zvíťazili nad posledným tímom A-skupiny Belgickom 3:1, keď otočili vývoj z 0:1.Slováci obsadili s dvomi výhrami a šiestimi bodmi v tabuľke "áčka" 3. priečku. Program A-skupiny v nedeľu uzavrie súboj Lotyšsko - Turecko.Pred začiatkom popradského stretnutia tlieskala popradská aréna dlhoročnému reprezentantovi a blokárovi Michalovi Červeňovi, ktorý sa po sezóne rozlúčil s aktívnou kariérou. Prezident SVF Martin Kraščenič mu poďakoval a odovzdal dres s číslom 93 - podľa počtu zápasov v národnom tíme.Tréner Kravárik dal od začiatku dôveru aj blokárovi Kováčovi a smečiarovi Pavelkovi, teda dvojici z belgickej ligy. Úvod bol vyrovnaný, Belgičania sa dostali do vedenia 10:8, ale Slováci vďaka trom bodom kapitána Kriška za sebou otočili na 11:10. Belgičania odpovedali rovnako a viedli 13:11. Gavenda znížil na 13:14, ale po ese univerzála Kindta a neskôr ese Petersa mali hostia k dobru už tri body (18:15). Keď sa domáci viackrát previnili pri sieti, Belgičania už boli blízko k zisku setu - 21:16. Neskôr sa dostali k šiestim setbalom (24:18), Gavenda však ešte "okorenil" pár podaní a napokon to bolo o štyri (25:21).Na začiatku druhého setu viedli Slováci po dvoch bodoch Kováča 5:2, ale Belgičania hneď vyrovnali (5:5). Kriško trikrát za sebou bodoval po slovenskom príjme, ale aj Belgičania otáčali spoľahlivo - 8:8. Slováci odskočili až o chvíľu, po výbornej obrane Kriška a šikovnej ruke Pavelku to bolo o štyri body (13:9). Slováci si udržiavali mierny odstup v skóre aj s Palgutom a Lamancom na palubovke. Belgičania sa neskôr dotiahli na jeden bod (17:16), Slováci hneď ušli (19:16), ale hostia dvomi blokmi vyrovnali na 19:19. Blok však vytiahol aj Gavenda (21:19) a keď zabodovali aj Kriško a Ondrovič, Slováci mali setbaly (24:21). Premenili druhý - 25:22.Slováci sa s Belgičanmi držali bok po boku aj v prvej časti tretieho setu (11:10), odskočili v polovici, keď Pavelkovi pri servise pomohlo "prasiatko" a Ondrovič úradoval nad sieťou - 15:11. Hostia vzápätí tromi bodmi znížili na 15:16, ale Pavelka vrátil domácim trojbodový náskok (18:15). Po chybe belgického bloku už bol rozdiel pred koncovkou štvorbodový (20:16) a Slováci už náskok nepustili - Kováč vybojoval setbaly, Kriško zužitkoval ten prvý (25:20) a domáci boli k výhre bližšie.Belgičania vo štvrtom dejstve "museli" a podarilo sa im odskočiť zo 7:7 na 11:7, keď v ich prospech zahralo viacero maličkostí za sebou. Slováci sa rýchlo vrátili do hry, pomohli smeče Kriška aj nahrávača Zaťka - 11:12. Belgičania opäť mali k dobru tri body, keď Pavelka pri dobrom útoku skončil v sieti - 16:13. Belgičania bodovali najmä zásluhou univerzála Kindta a udržiavali si náskok (20:17), Slováci však v najvhodnejšom okamihu dvakrát zablokovali, vyrovnali (20:20) a po Kriškovom ese už mali brejk (22:20). Vzápätí univerzál Kindt vyhodil loptu do autu, Belgičania blokovali v sieti a Slováci sa siedmym bodom za sebou dostali k štyrom mečbalom - 24:20. Prvý na príjme premenil Ondrovič a vypukla slovenská radosť (25:21). Najlepšími hráčmi duelu sa stali kapitán Kriško a univerzál Kindt.