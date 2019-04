Slovensko môže získať ďalšie dva prestížne svetové tituly v kickboxe

Súťažiť sa bude podľa pravidiel K1.

Banská Bystrica (TASR) – Vladimír Moravčík a Monika Chochlíková zabojujú v sobotu 27. apríla v Žiline o svetové profesionálne tituly v kickboxe v druhej najprestížnejšej asociácii Enfusion. Súťažiť sa bude podľa pravidiel K1. Skúsený 37-ročný Moravčík sa predstaví vo váhovej kategórii do 80 kg, 23-ročná Chochlíková do 52 kg.



V prípade viacnásobného majstra sveta a Európy v thajskom boxe i kickboxe Vladimíra Moravčíka pôjde už o druhú obhajobu titulu, tentoraz s výrazne mladším súperom, len 22-ročným Srbom Robinom Čiričom. "Môj súboj bude už asi posledný. Idem skúsiť obhájiť titul po druhýkrát. Videl som už nejaké videá súpera, je to mladý chalan, lieta po ringu ako ja kedysi za mladi. Moju taktiku chcem postaviť na skúsenosti, tvrdosti. Spravím všetko pre to, aby titul zostal na Slovensku," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici Moravčík.



Chochlíková zabojuje o prvý profesionálny titul majsterky sveta. Na svojom konte má dva amatérske tituly majsterky Európy v kickboxe a jeden európsky titul v thajskom boxe. Jej súperkou bude v Žiline 28-ročná Francúzka Aurore Dos Santosová - víťazka Svetového pohára v kickboxe, Európskeho pohára v thajskom boxe, majsterka Francúzska i Nemecka. "Príprava prebieha podľa plánu. Netajím, že je náročná. Pozeráme si aj zápasy súperky, je šikovná, hrá to hlavne cez srdce, ide stále dopredu, snaží sa prevalcovať protivníčku na kondičku. Riešime teda aj taktickú stránku na súboj. Myslím si, že technicky som na tom lepšie. Budem to teda hrať na techniku a presnosť úderov," prezradila členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.



Mladú slovenskú kickboxerku a thaiboxerku čakajú v tomto roku tri vrcholy. Prvým je profi duel v Žiline a následne sú to júnové majstrovstvá sveta v thajskom boxe a októbrové v kickboxe. Oba šampionáty sú amatérske, avšak majú väčšiu váhu, pretože asociácie, ktoré ich organizujú, sa pokúšajú pretlačiť oba športy na olympijské hry. V súčasnosti sú v zozname čakateľov. "V thajskom boxe je to asociácia IFMA a v kickboxe asociácia WAKO. Sústreďujem sa práve na ich amatérsku scénu s cieľom prebojovať sa v budúcnosti na olympiádu, ak sa tam jeden či druhý náš šport dostane. Pôjde to totiž iba cez tieto dve organizácie," vysvetlila Chochlíková, ktorá sa môže popýšiť aj víťazstvom na Svetových hrách v kickboxe z roku 2017.