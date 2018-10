Slováci postúpili do svetovej skupiny, rozhodol Kližan

Zápas o postup do svetovej skupiny Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Bielorusko 3:1



Martin Kližan - Alexander Zgirovskij 6:1, 6:4



Norbert GOMBOS - Jegor Gerasimov 6:3, 4:6, 4:6



Filip Polášek, Kližan - Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij 6:7 (5), 6:4, 6:3



Kližan - Jegor Gerasimov 6:4, 6:3



Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovenskí tenisti sa po 13-ročnej prestávke predstavia vo svetovej skupine Davisovho pohára. V dueli o účasť medzi elitou totiž vedú nad Bieloruskom už 3:1. O rozhodujúci tretí bod sa na antuke v bratislavskom NTC postaral Martin Kližan, ktorý v súboji tímových jednotiek zdolal Jegora Gerasimova 6:4, 6:3. Kližan bol hlavným strojcom úspechu, keď vyhral obe dvojhry a uspel aj v sobotňajšej štvorhre po boku Filipa Poláška.Slováci budú 1.-2. februára bojovať v kvalifikácii o postup na finálový turnaj zreformovanej súťaže proti Kanade alebo Kazachstanu. S Kanadou by hrali doma, s Kazachmi vonku. O ich súperovi rozhodne v utorok žreb v londýnskej centrále ITF. Finálový turnaj Davisovho pohára sa uskutoční 18.-24. novembra 2019 v Madride za účasti 18 tímov. Istú účasť má kvarteto tohtoročných semifinalistov Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko, USA a dvaja držitelia voľných kariet Argentína s Veľkou Britániou, Doplní ich tucet úspešných tímov z kvalifikácie.Slovensko sa prebojovalo do svetovej skupiny najmä vďaka Kližanovi, ktorý bol v zápase s Bieloruskom rozdielový hráč. Proti Gerasimovovi nastúpil iba 30 minút po úspešnej štvorhre, no náročný trojsetový zápas na ňom nezanechal žiadne stopy. Od začiatku sa pustil do Gerasimova, naháňal ho po kurte a tlačil do defenzívy. V treťom geme po víťaznom bekhende prelomil podanie Bielorusa a v ďalšom priebehu setu mu stačilo držať si servis. Kližan bol vo veľkej hernej pohode, hral odvážne a sebavedomo. Na začiatku druhého setu rýchlo odskočil súperovi na 2:0 a šancu spečatiť triumf Slovenska už z rúk nepustil. Za stavu 5:3 premenil štvrtý mečbal a na dvorci vytryskol gejzír slovenskej radosti.Kližan vyzdvihol súdržnosť celého tímu.povedal pre RTVS v prvej reakcii kapitán tímu Dominik Hrbatý. Záverečná dvojhra sa už hrať nebude. .