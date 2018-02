Slovákom sa v predkvalifikácii na MS nedarí, prehrali so Švajčiarmi

Švajčiarsko – Slovensko 83:80 pp (15:15, 16:23, 21:22, 19:11 – 12:9)



Švajčiarsko: Cotture 25, Mladjan 19, Portannese 11, Savoy 8, Kozic 3 (Kovac 13, Gravet a Olaniyi po 2, Burrell 0)



Slovensko: Sedmák 19, Körner a Kuric po 18, Bílik 8, Krajčovič 7 (Ihring 6, Fusek a Kozlík po 2, Bachan a Hlivák 0). TH: 28/24 – 20/12, fauly: 22 – 26, trojky: 5 - 8, rozhodovali: Martolini (Tal.), Dodds (V.Brit.), Olaru (Rum.)

Saint-Leonard 22. februára (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia stále čaká na premiérové víťazstvo v rámci predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Zverenci trénera Ivana Rudeža prehrali vo štvrtkovom zápase A-skupiny vo Švajčiarsku 80:83 po predĺžení.Dôležitosť stretnutia bolo cítiť už od samotného začiatku, odzrkadlilo sa to aj na priebehu prvej štvrtiny. Oba tímy sa striedali vo vedeniach, nik si však nevedel vytvoriť výraznejší náskok. Aj preto sa prvá štvrtina skončila napokon remízou 15:15. Slováci mali lepší vstup do druhej časti, šnúrou 11:2 sa dostali do prvého výraznejšieho trháku. Ten si dokázali po väčšinu druhej 10-minútovky držať, kolektívnejšie poňatie hry im prinieslo polčasové vedenie 38:31.Aj po prestávke pokračoval rovnaký priebeh, zverenci trénera Ivana Rudeža si držali mierne vedenie a Švajčiarov nepustili do väčšieho tlaku. Pred poslednou štvrtinou vyhrávali už 60:52. Domáci basketbalisti sa však v záverečnej časti nadýchli k očakávanému tlaku, tri minúty pred koncom sa dotiahli na rozdiel jediného bodu – 67:68. Od týchto chvíľ to bol boj o každý bod. Oba tímy mali možnosť rozhodnúť, ale napokon sa musel zápas predlžovať. V ňom si už Švajčiari postrážili vybudovaný náskok, Slováci ešte zdramatizovali koncovku, ale víťazný obrat sa nekonal.