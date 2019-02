Slovensko privíta v premiére na Národnom futbalovom štadióne Jordánsko

V súčasnosti sa však Slovenský futbalový zväz (SFZ) pripravuje na štart kvalifikácie. V Trnave sa 21. marca stretne Slovensko s Maďarskom.

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia by sa na novom Národnom štadióne (NFŠ) na Tehelnom poli v Bratislave mala predstaviť po prvý raz 7. júna. V tomto termíne odohrajú Slováci prípravný zápas proti Jordánsku. NFŠ bude hostiť aj septembrový kvalifikačný zápas o postup na EURO 2020 Slovensko - Chorvátsko. V októbri sa Slováci stretnú v príprave proti súperovi najvyššieho rangu, verejnosť sa dozvie jeho meno v najbližšom čase.



V súčasnosti sa však Slovenský futbalový zväz (SFZ) pripravuje na štart kvalifikácie. V Trnave sa 21. marca stretne Slovensko s Maďarskom. "Tento zápas je označený ako rizikový. Už niekoľko týždňov pracujeme na zabezpečení, aby zápas prebehol v poriadku. Som presvedčený, že to zvládneme. Tento týždeň sa začal predaj vstupeniek, ktoré sú na meno. Je to štandard pri rizikových zápasoch. Verím, že všetko dobre dopadne," povedal v utorok v Bratislave prezident SFZ Ján Kováčik.



Prvýkrát prebehne skupinová fáza kvalifikácie počas jedného roka. Hrať sa bude od marca do novembra 2019. "Máme priestor na dva prípravné zápasy. Jeden odohráme 7. júna s Jordánskom doma, verím, že už na NFŠ. Kvalifikáciu 6. septembra s Chorvátskom určite odohráme v Bratislave. V októbri odohráme druhý prípravný zápas, meno súpera ešte prezradiť nemôžem, pretože ešte nemáme podpísaný kontrakt, sme dohodnutí iba ústne. Je to však jedno z najlepších mužstiev súčasnosti a patrí do top 10 v rebríčku FIFA," prezradil Kováčik.



Šéf slovenského futbalu sa vyjadril aj k prestupu Mareka Hamšíka do čínskeho klubu Ta-lien I-Fang. "Je to Marekovo rozhodnutie a je to profesionál. Ja si myslím, že Marek tento prechod zvládne. Čína je odlišná ako náš svet, ale ak toto zvládne, tak to bude v poriadku," uzavrel Kováčik.