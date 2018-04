Slovensko s Bosnou po prvom dni remizuje, Kližan zdolal Bašiča

2. kolo 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Bosna a Hercegovina 1:1 po prvom dni



Norbert Gombos - Damir Džumhur 4:6, 1:6



Martin Kližan - Mirza Bašič 7:6 (5), 6:1



sobota: 14.00 Andrej Martin, Igor Zelenay - Bašič, Tomislav Brkič



Kližan - Džumhur, Gombos - Bašič

Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovenskí tenisti hrajú po úvodnom dni stretnutia 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára s Bosnou a Hercegovinou 1:1. O vyrovnávajúci bod pre domáci tím sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžil Martin Kližan, ktorý si poradil s dvojkou hostí Mirzom Bašičom 7:6 (5), 6:1. V úvodnom dejstve odvrátil za stavu 5:6 setbal, v tajbrejku otočil z 3:5. Sobotňajší program odštartuje o 14.00 h štvorhra, v ktorej by mali nastúpiť Andrej Martin s Igorom Zelenayom proti páru Bašič, Tomislav Brkič.Kližan mal hneď v úvodnom geme duelu s Bašičom k dispozícii tri brejkbaly. Bosniansky hráč však otočil z 0:40 a v ďalšom priebehu prvého setu držal so slovenskou jednotkou krok. Bašič sa opieral o kvalitné prvé podanie, postupne sa chytil aj na returne a v dvanástom geme mal k dispozícii setbal. Kližan ho však odvrátil a vynútil si tajbrejk. V skrátenej hre viedol Bašič 4:1 a 5:3, no Kližan aj vďaka obrovskej bojovnosti otočil nepriaznivý stav a tajbrejk sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve sa po rýchlom brejku ujal vedenie 3:0 a šancu na zisk vyrovnávajúceho bodu už z rúk nepustil.uviedol semifinalista antukového challengeru v španielskej Marbelle.Nový slovenský kapitán Dominik Hrbatý počítal s tým, že po prvom dni bude 1:1.