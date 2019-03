Slovensko si z ME do 22 rokov v boxe odnesie jednu medailu

Najďalej sa prebojovala Miroslava Jedináková v kategórii žien do 64 kilogramov, ktorá už má istý minimálne bronz.

Vladikavkaz 13. marca (TASR) - Slovensko získa na majstrovstvách Európy v boxe do 22 rokov v ruskom Vladikavkaze jednu medailu. Najďalej sa prebojovala Miroslava Jedináková v kategórii žien do 64 kilogramov, ktorá už má istý minimálne bronz. Po voľnom žrebe v prvom kole si vo štvrťfinále poradila s Dimitrou Toussovou z Grécka na body 5:0, v sobotnom semifinále nastúpi proti Arménke Ani Hovsepjanovej.



Dávid Michálek vo váhe do 91 kg podľahol v stredajšom súboji štvrťfinále Angličanovi Lewisovi Williamsovi 0:5. Piate miesto obsadil vďaka víťazstvu v predchádzajúcom kole, v ktorom zdolal Poliaka Michala Soczynského (5:0). Michal Takács v divízii do 64 kg na úvod vyradil Ukrajinca Andrija Boryšpoleca (3:2), v osemfinále nestačil na domáceho Alana Abajeva (0:5). Zlatý medailista z vlaňajších otvorených majstrovstiev Európskej únie Andrej Csemez (do 75 kg) pre zdravotné problémy neprešiel lekárskou prehliadkou a nevstúpil do ringu.