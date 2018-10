Slovensko zdolalo Bielorusko, Polášek s Kližanom uspeli vo štvorhre

Zápas o postup do svetovej skupiny Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Bielorusko 2:1



Martin Kližan - Alexander Zgirovskij 6:1, 6:4



Norbert GOMBOS - Jegor Gerasimov 6:3, 4:6, 4:6



Filip Polášek, Kližan - Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij 6:7 (5), 6:4, 6:3

Bratislava 26. októbra (TASR) - Slovenskí tenisti vedú v stretnutí o postup do svetovej skupiny Davisovho Pohára nad Bieloruskom 2:1. O druhý bod pre domáce farby sa v sobotňajšej štvorhre postarali Filio Polášek s Martinom Kližanom, ktorí na antuke v bratislavskom NTC zdolali pár Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij 6:7 (5), 6:4, 6:3. Triumf Slovenska mohol spečatiť Kližan v prípade víťazstva nad bieloruskou jednotkou Jegorom Gerasimovom.Polášek s Kližanom boli v úvode prvého setu lepší. Za stavu 2:2 sa po dvoch víťazných returnoch a dvojchybe Vasilevského dostali k brejkbalu, no Bielorusi ho odvrátili a v ďalších minútach mali navrch. Mirnyj začal excelovať na sieti a potvrdzoval, prečo bol v roku 2003 svetovou deblovou jednotkou, Za stavu 6:5 síce Bielorusi nevyužili setbal, no v tajbrejku slávili úspech. O osude skrátenej hry rozhodol volej Mirného za stavu 5:4, po ktorom šesťnásobný grandslamový šampión "zrámoval" stoličku vedľa kapitána slovenského tímu Dominika Hrbatého.Bieloruský tandem sa po úspešnom tajbrejku dostal na koňa a na začiatku druhého setu sa po rýchlom brejku ujal vedenia 2:0. Polášek s Kližanom však nezložili zbrane, otočili na 3:2 a v koncovke setu slávili úspech. Za stavu 5:4 po dvoch výborných returnoch Kližana a dvoch winneroch Poláška prelomili Mirného podanie. V rozhodujúcom dejstve za stavu 1:1 čelili Slováci brejkbalu, Polášek ho však odvrátil kvalitným druhým podaním. Veteránovi Mirnému postupne odchádzali, čo Slováci využili, za stavu 4:3 mu zobrali servis a zápas už dotiahli do úspešného konca.Víťaz bratislavského stretnutia sa prebojuje do svetovej skupiny a vo februári nastúpi v kvalifikácii o postup na finálový turnaj zreformovanej súťaže proti Kanade alebo Kazachstanu. V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný zápas oboch krajín. V septembri 2010 v dueli 2. kola play off o záchranu v druhej lige v Minsku zvíťazili Slováci pod vedením kapitána Miloslava Mečířa 4:1. O dva body sa v singloch postaral Lacko, ďalšie pridali deblisti Michal Mertiňák s Poláškom a Kližan.uviedol Polášek.