Slovenskí volejbalisti nezvládli koncovky, prehrali so Švédskom

Zlatá európska liga, 5. kolo A-skupiny (Nyköping)



Švédsko - Slovensko 3:0 (25, 30, 21)



Zápas trval: 92 minút, rozhodovali: Maroszek (Poľ.) a Hagström (Švéd.), 350 divákov



Švédsko: Lindberg 9, Ahremark 7, Gustavsson 20, Sundberg 9, Pettersson 8, Lushtaku 4, libero Eriksson (Link 1, Nilsson 0)



SR: Paták 7, Prešinský 3, Mlynarčík 17, Kriško 11, Kohút 9, J. Hriňák 0, libero Vitko (Jančura 0, Ihnát 0, M. Petráš 1, Macko 3, Firkaľ 3)



Tabuľka A-skupiny:



1. Estónsko 4 4 0 12:3 12



2. Belgicko 4 3 1 10:6 8



3. Slovensko 5 1 4 6:13 4



4. Švédsko 5 1 4 6:12 3

Nyköping 2. júna (TASR) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v predposlednom 5. kole A-skupiny Zlatej európskej ligy v Nyköpingu s domácim Švédskom 0:3. Zverenci Andreja Kravárika mali v prvých dvoch setoch navrch, ale pokazili koncovky a zaznamenali tak štvrtú prehru v súťaži.Slováci majú na konte len jedno víťazstvo, keď v Poprade zdolali práve Švédsko 3:1 a v tabuľke im patrí tretie miesto so štyrmi bodmi. Posledný zápas v súťaži odohrajú slovenskí volejbalisti v stredu 6. júna v Rakvere proti domácemu Estónsku.Slováci vstúpili do zápasu veľmi dobre a po Kriškovom ese vyhrávali 8:3. Švédi však postupne náskok znižovali a dokonca vyrovnali na 9:9. Po Prešinského bloku sa slovenskí volejbalisti dostali do vedenia 13:9, no severania sa priblížili na rozdiel jedného bodu a druhá polovica setu sa niesla vo vyrovnanom duchu. Slováci si udržali náskok jedného brejku a po Petrášovom ese vyhrávali 20:17. Ani to nestačilo Slovákom na pokojné dohratie setu a domáci vyrovnali na 21:21 a potom z 21:23 na 23:23. V dramatickej koncovke nevyužili Slováci dva setbaly a Švédi napokon vyhrali úvodné dejstvo 27:25.Druhý set mal podobný priebeh. Slováci viedli 10:5 a 14:10 po útoku Patáka, ale o náskok prišli. Švédi využívali množstvo chýb svojho súpera a vyrovnali na 14:14. Pred koncovkou sa pri Mackovom podaní podarila Slovákom séria bodov a po Kriškovom bloku viedli 21:17. Potom sa však zopakovala situácia z prvého setu, keď Švédi vyrovnali z 21:23 na 23:23. V koncovke nevyužili Slováci tri setbaly, naopak domáci svoj šiesty áno - set vyhrali 32:30 a dostali sa do vedenia 2:0.Z tejto rany sa už Slováci nespamätali a v treťom sete mali Švédi od začiatku navrch. Hostia sa ešte dostali na dostrel po útoku Firkaľa, keď znížili na 16:17, ale to bolo z ich strany všetko. Severania vyhrali posledný set 25:21 a tešili sa z prvého víťazstva v súťaži.