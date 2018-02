FOTO: Slovensko má PRVÚ MEDAILU na ZOH: Kuzminová získala striebro

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na trati šprintu žien na 10 km počas XXIII. zimných olympijských hier 12. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Foto: TASR - Michal Svítok

Profil Anastasie KUZMINOVEJ



Dátum a miesto narodenia: 28. 8. 1984, Ťumeň (Rus.)

Výška: 180

Váha: 67

Názov strediska vrcholového športu: VŠC Dukla Banská Bystrica

Osobný tréner: Daniel Kuzmin, Natália Prekopová

doterajšie výsledky na ZOH: Vancouver 2010: 1. na 7,5 km, 2. v stíhacích pretekoch na 10 km, 8. na 12,5 km s hromadným štartom, 39. na 15 km, 13. v štafete, Soči 2014: 1. v šprinte, 6. v stíhačke, 26. na 12,5 km s hromadným štartom, 27. na 15 km, 5. v mixe, Pjongčang 2018: 13. v šprinte, 2. v stíhačke

hlavné športové výsledky:

za Rusko: MSJ 2002 Ridanna: striebro v štafete, MSJ 2003 Kościelisko: zlato v štafete, striebro v stíhačke a pretekoch na 10 km, MSJ 2004 Maurienne: striebro v štafete, MSJ 2005 Kontiolahti: zlato v štafete, bronz v šprinte

za Slovensko: ZOH 2010 Vancouver: zlato v šprinte, striebro v stíhačke, ZOH 2014 Soči: zlato v šprinte, ZOH 2018 Pjongčang: striebro v stíhačke, MS 2009 Pjongčang: striebro v pretekoch s hromadným štartom, MS 2011 Chanty-Mansijsk: bronz v šprinte, 11x víťazstvo v pretekoch SP, 3. miesto v poradí individuálnych pretekov SP 20113/14, 2. miesto v poradí pretekov s hromadným štartom v SP 2013/14

Výsledky

stíhacie preteky na 10 km:

1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 30:35,3 (1 tr. okr.),

2. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +29,4 (4),

3. Anais Bescondová (Fr.) 29,6 (1),

4. Marte Olsbuová (Nór.) 1:07,3 (4),

5. Hanna Oebergová (Švéd.) 1:08,9 (3),

6. Densie Herrmannová (Nem.) 1:19,4 (2),

7. Veronika Vítková (ČR) 1:37,3 (3),

8. Lena Häckiová (Švajč.) 1:41,5 (3),

9. Tiril Eckhoffová (Nór.) 1:47,8 (5),

10. Mona Brorssonová (Švéd.) 1:54,5 (1), ...

38. Paula FIALKOVÁ (SR) 3:58,3 (8)

Bratislava 12. februára (TASR/Teraz.sk) - V stíhacích pretekoch na ZOH v Pjongčangu vybojovala slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na 10 km trati striebornú medailu. Zlato si vybojovala s náskokom 29,4 sekundy Nemka Laura Dahlmeierová, bronz Francúzka Anais Bescondová (+29,6). Na 38. mieste dobehla Paulína Fialková (+3:58,3).Prvá reakcia striebornej Kuzminovej bola hlavne o obrovskom šťastí, ktoré prežívala.Anastasia Kuzminová nastúpila na večernú stíhačku v inej pozícii, aká ju pred štyrmi i ôsmimi rokmi na ZOH ozdobila. Ak v Soči i Vancouveri vyhrala šprint a stíhačku odštartovala s náskokom, teraz musela stratu dobiehať. V šprinte jej v Alpensii patrilo 13. miesto s mankom 54 sekúnd. Menší sekundový odstup zaťažil 11-tu v šprinte Paulínu Fialkovú +51 s, obe však spájalo jedno, ak presnejšie zastrieľajú, medaila nebola pre ne vzdialená.Najbližšie k zlatu mala Dahlmeierová, Olsbuová (+24 sekúnd) i Vítková (+26). História však presviedčala, že víťazka zo šprintu to mala vždy zložité. Stíhačka sa beží na ZOH od roku 2002 a ani raz sa nestalo, že sa zrodilo zlaté double, až teraz v Pjongčangu zásluhou Dahlmeierovej. Najbližšie k nemu mala Kuzminová vo Vancouveri so zlatom a striebrom, rovnako dopadla aj Nemka Wilhelmová v Salt Lake City'2002.Úvodná streľba ležmo v mraze -10 a silnom vetre dopriala Kuzminovej (celková strelecká bilancia 0-1-2-1), Fialková (2-2-2-2) netrafila štvrtý a piaty terč. Kuzminovej posun vpred bol pozoruhodný, ocitla sa na treťom mieste, 32,6 sekundy za Dahlmeierovou a 14,8 za Vítkovou. To však nebolo všetko, s famóznym behom onedlho Vítkovú predstihla. Na druhej ležke síce netrafila prvý terč, no Dahlmeierová druhý a veľký súboj o zlato naďalej pokračoval. Stratu 9,2 sekundy Kuzminová rýchlo zmazala a na následnom medzičase (na 4,9 km) sa už ocitla sa na čele.Prvá streľba stojmo bola pri súčasnom mierení v znamení kto z koho. Kuzminová netrafila ďalšie dva terče, Dahlmeierová bola bezchybná a situácia sa o niečo zmenila, slovenská biatlonistka už zaostávala na 2. mieste o 37,9 sekundy. V záverečnej stojke sa už akoby mierilo na medaily, Dahlmeierová v pohode bez jediného omylu na zlatú, Kuzminová s jednou chybou na prvom terči na striebornú, no musela si v záverečnom bežeckom okruhu ustrážiť tesný náskok 0,8 sekundy pred Francúzkou Bescondovou. Svoju štvrtú medailu na ZOH v kariére si po heroickom finiši už nenechala vziať.Fialková nevybielila v druhej 'ležke' opäť dva terče, druhý a štvrtý a už dosť strácala. Rovnako menej presne zvládla prvú i druhú stojku a už si aj zmarila nádej na cenný výsledok.Kuzminová unikátne už na tretích ZOH za sebou získala medailu (2-2-0) a stala sa najvýraznejšou biatlonovou osobnosťou v histórii ZOH. Jej striebro bolo dielom skvelej prípravy a výrazných výsledkov počas celej sezóny. V seriáli SP vedie túto zimu v hodnotení disciplíny, v stíhačke dvakrát zvíťazila, raz bola druhá, no vždy nastupovala s tou výhodou, že si vybudovala v šprinte lepšiu pozíciu ako teraz. Teraz ukázala aj unikátny útok zozadu, s najrýchlejším bežeckým časom, druhá za ňou bežala pomalšie až o 23,7 sekundy Nórka Eckhoffová.V Soči pred štyrmi rokmi sa na pódiu umiestnili biatlonistky s číslami 9, 10 a 15, ktoré korešpondovali s umiesteniami v šprinte, teraz sa stala najväčšou 'skokankou' práve Kuzminová, 13. v šprinte, 2. v stíhačke. Zlatá Domračevová mala v Soči na štarte 32-sekundovú stratu a napriek tomu zvíťazila. Zaujímavé bolo, že aj v Pjongčangu vyštartovala v ústrety obhajobe ako deviata v poradí, no stíhačku nezvládla a obsadila 37. priečku.