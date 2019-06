Slovenský džudista Randl je siedmy v kategórii do 90 kg

Özerler získal zlato v kategórii do 90 kg

Džudo - výsledky



Muži



nad 100 kg: 1. Guram Tušišvili (Gruz.), 2. Inal Tasojev (Rus.), 3. Stephan Hegyi (Rak.) a Henk Grol (Hol.)



do 100 kg: 1. Arman Adamian (Rus.), 2. Warlam Liparteliani (Gruz.), 3. Elmar Gasimov (Azer.) a Cyrille Maret (Fr.)



do 90 kg: 1. Mikail Özerler (Tur.), 2. Li Kochman (Izr.), 3. Mammadali Mehdijev (Azer.) a Chusen Chalmursajev (Rus.), ... 7. Milan RANDL, Peter ŽILKA (obaja SR) nepostúpil z 1. kola



do 81 kg: 1. Matthias Casse (Belg.), 2. Ivajlo Ivanov (Bul.), 3. Luka Maisuradze (Gruz.) a Attila Ungvari (Maď.)



Ženy



do 70 kg: 1. Margaux Pinotová (Fr.), 2. Sanne Van Dijkeová (Hol.), 3. Anna Bernholmová (Švéd.) a 3. Barbara Matičová (Chor.)



Minsk 24. júna (TASR) - Slovenský džudista Milan Randl obsadil na na II. európskych hrách v Minsku siedme miesto v kategórii do 90 kg. Nad jeho sily bol v štvrťfinále Izraelčan Li Kochman, ktorému podľahol na tresty.Radl mal v 1. kole voľný žreb, v druhom si poradil s Nemcom Eduardom Trippelom. V osemfinále zdolal Taliana Nicholasa Mungaia.povedal Randl.Turnaj v džude má na EH status európskeho šampionátu.dodal RandlPeter Žilka neuspel v rovnakej kategórii v 1. kole. S domácim Bielorusom Jegorom Varapajevom prehral vo vyrovnanom dueli 0:1.uviedol Žilka.Turecký reprezentant v džude Mikail Özerler získal na II. Európskych hrách v Minsku zlato v hmotnostnej kategórii do 90 kg.