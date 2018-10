Slovenský kouč Liberca Hornyák dostal dvojzápasový dištanc a pokutu

Okrem dištancu musí Hornyák zaplatiť aj pokutu vo výške 20.000 českých korún.

Praha 25. októbra (TASR) - Slovenský tréner Zsolt Hornyák nebude môcť dva súťažné zápasy sedieť na lavičke futbalistov Slovana Liberec. Disciplinárna komisia českého zväzu ho potrestala za kritiku rozhodcov po nedeľňajšom domácom ligovom dueli so Slaviou Praha (0:1).



Okrem dištancu musí Hornyák zaplatiť aj pokutu vo výške 20.000 českých korún. Po zápase so Slaviou sa sťažoval na prísne vylúčenie obrancu svojho tímu Jana Mikulu už v 12. minúte a nepáčilo sa mu ani to, že arbiter Radek Příhoda po konzultácii s videorozhodcom neposúdil v závere zákrok na striedajúceho Martina Koscelníka ako penaltový. Informovali o tom české médiá.



Slavia vyhrala v Liberci gólom Miroslava Stocha, domáci podali proti výkonu rozhodcov oficiálnu sťažnosť.