Slovenský pohár mužov ide prvýkrát pre Levických Patriotov

Slovenský pohár mužov – finále:

BK Inter Bratislava – BK Levickí Patrioti 72:78 (33:40)



zostava a body:



Inter: Kinney 21, Skinner 12, Barač a Smith po 9, Baťka 4 (Fusek 12, Bulatovič 5, Abrhám a Mrviš 0)



Levice: Benjamin 27, Žiak 16, Bojanovský 15, Davis 7, Krajčovič 5 (Alexander a Bachan po 4, Pita 2)



TH: 13/9 – 20/15, Fauly: 20 - 19, Trojky: 9 -7, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Šarišský, Štvrtiny: 20:18, 13:22, 25:19, 17:19, 1500 divákov.



hlasy po zápase:



Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:



1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BC Prievidza



1997/98 BK Chemosvit Svit



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Chemosvit Svit



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 Chemosvit Svit



2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves



2006/07 E.S.O. Lučenec



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 AB Cosmetics Pezinok



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil



2011/12 BK Bemaco SPU Nitra



2012/13 MBK Rieker Komárno



2013/14 BK Iskra Svit



2014/15 BK Inter Incheba Bratislava



2015/16 BK Inter Bratislava



2016/17 KB Košice



2017/18 KB Košice



2018/19 BK Levickí Patrioti



Bratislava 17. februára (TASR) – Basketbalisti Levíc sa prvýkrát v histórii klubu stali celkovými víťazmi Slovenského pohára. Patrioti vo finálovom stretnutí zdolali domáci Inter Bratislava 78:72. Zverencom trénera Olivera Vidina nevyšlo tretí rok po sebe záverečné stretnutie turnaja, úradujúci majster naproti tomu využil tretí finálový pokus na zisk chýbajúcej trofeje. Najužitočnejším hráčom Slovenského pohára sa stal Dwayne Benjamin z BK Levickí Patrioti.Inter nastúpil do finálového duelu v plnej sile, k dispozícii už bol aj Barač. Levice naskočili s veľkou energiou a sebavedomím, rýchlo sa ujali vedenia 6:0. „Žlto-čierni“ však odpovedali rovnakou mincou, zo stavu 4:11 otočili desiatimi bodmi v rade vedenie na svoju stranu. Nesmierne vyrovnaná konfrontácia sa vyvíjala lepšie pre domácich, po prvej štvrtine viedli 20:18. V druhej 10-minútovke to bol zo začiatku boj o každú loptu, čo však viac vyhovovalo zverencom trénera Olivera Vidina. Patrioti postupne zlepšili defenzívu, v útoku im zabral Benjamin a výsledkom bol opätovný zisk výraznejšieho náskoku. Práve americký krídelník mal posledné slovo v prvom polčase, trojkou takmer s klaksónom upravoval na 40:33 v prospech svojho tímu.Začiatok druhého polčasu sa niesol v podobnom duchu, levickí basketbalisti nepoľavovali z vysokého tempa. Po piatich minútach sa dočkali najvyššieho vedenia v zápase – 53:43. Inter v tejto fáze zápasu zariskoval, z dvojciferného manka dokázal ukrojiť takmer všetky body, do poslednej štvrtiny sa však išlo za stavu 58:59 v neprospech domáceho celku. Skinnerovi sa takmer okamžite podarilo zrovnať skóre duelu, boj o celkový triumf sa tak začínal od začiatku. Patriotom sa podarilo opäť mierne bodovo odskočiť, no „žlto-čierni“ sa neustále držali v tesnom závere. Minútu pred koncom to vyzeralo na dramatické rozuzlenie, Levice totiž vyhrávali 72:71. Po oddychovom čase premenil Benjamin dôležitý pokus za dva body, ktorý znamenal definitívnu bodku za finále.