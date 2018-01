SLOVENSKÝ POHÁR: Prešov zdolal P. Bystricu v 1. finále o 10 gólov

1. finále Slovenského pohára 2017/2018:



Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 34:24 (14:13)



Najviac gólov: Butorac 12/1, L. Urban 8/1, Vučko 5 - Chudoba 11/3, Pupík a Vallo po 4, Rozhodovali: Baďura, Ondogrecula, vylúčenia: 3:4, ČK: Macháč (Považská Bystrica) po 3 vylúčeniach, 7m hody: 4/2 - 3/3, 316 divákov.



Hlasy:



Leon Vučko, pivot Prešova: "Stále nás je v prvom tíme málo, preto sme doplnili zloženie aj o chlapcov z druhého tímu. Vedeli sme ale, že aj tak budeme musieť odtiahnuť celý zápas, lebo ešte sa hrá jeho druhý polčas v Považskej Bystrici. Tam to je vždy ťažké, čo ukázal aj predchádzajúci ligový zápas, hoci sme ho vyhrali. U súpera musíme hrať tak ako dnes, aj keď prvý polčas nebol dobrý v útoku, ale ani v obrane. V tom druhom sme boli viac agresívni, hrali jeden za druhého. Ďakujem chlapcom za bojovnosť a takto musíme hrať aj v Považskej Bystrici."



Lukáš Urban, spojka Prešova: "V prvom polčase nám nefungovala obrana tak, ako mala. Nepomohli sme ňou brankárovi, ktorý sa nemal na čom chytiť. V druhom polčase mal Igor Čupryna niekoľko dobrých zákrokov, my sme mu pomohli dobrými blokmi. To bol základ úspechu a to rozhodlo, že sme vyhrali o tých 10 gólov. Na to, že to bolo v polčase iba o gól, sme teda s výsledkom spokojní. Náskok je dostatočný na to, aby sme v odvete kontrolovali hru a obhájili víťazstvo v pohári. Napriek tomu očakávam vyrovnaný zápas. Ale my aj do odvety ideme vyhrať."







Prešov 23. januára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov triumfovali v utorňajšom prvom finále Slovenského pohára na domácej palubovke nad MŠK Považskou Bystricou o desať gólov 34:24. Do budúcotýždňovej odvety si tak vytvorili viac ako nádejný náskok.Majstrovský Prešov je v národnom pohári obhajcom a útočí na jeho celkovo 22. zisk, 15. v ére samostatnosti, resp. 12. v sérii. Odveta sa bude hrať v utorok 30. januára v Považskej Bystrici.