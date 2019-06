EURÓPSKE HRY: Slovenský štvorkajak vybojoval bronz na 500 m

Vlček po zisku bronzu: Táto medaila mi ešte chýbala

K4 500 m finále:



1. Rusko (Arťom Kuzachmetov, Alexander Sergejev, Oleg Gusev, Vitalij Jeršov) 1:32,376 min, 2. Nemecko (Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher, Max Lemke) +0,165 s, 3. SLOVENSKO (Samuel Baláž, Erik Vlček, Adam Botek, Csaba Zalka) +1,345, 4. Portugalsko +1,600, 5. Taliansko +1,975, 6. Bielorusko +2,860

Minsk 27. júna (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Adam Botek a Csaba Zalka vybojoval na II. európskych hrách v Minsku bronz vo finále K4 na 500 m. Za víťazným ruským kvartetom zaostal o 1,345 sekundy.V náročných podmienkach so silným vetrom prišli Rusi (Arťom Kuzachmetov, Alexander Sergejev, Oleg Gusev, Vitalij Eršov) do cieľa v čase 1:32,376 min. Striebro získali Nemci, ktorí zaostali o 0,165 s.Slovenská výprava získala na II. európskych hrách v Minsku tretiu medailu. Vo štvrtok dopoludnia sa o ňu postaral štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek, ktorý získal bronz vo finále K4 na 500 m. Na trati v regate Zaslavľ panovali náročné poveternostné podmienky so silným vetrom, o to väčšiu radosť mala slovenská posádka z cenného kovu.Kvarteto finišovalo za víťazným Ruskom, ktoré predviedlo vynikajúci záver, a druhým Nemeckom.povedal "háčik" slovenského štvorkajaku Samuel Baláž. Slováci figurovali v polovici trate na piatom mieste, v závere sa predrali dopredu cez Portugalcov a Talianov. Mohutný finiš mali Rusi, ktorí zdolali favorizovaných Nemcov.dodal Baláž.Z medaily mal obrovskú radosť aj Adam Botek, ktorý si v Minsku zvolil dvojkombináciu K2 1000 m a K4 500 m. V prvej disciplíne mu s Petrom Gellem ušla medaila o 315 tisícin sekundy, keď skončili piati, na druhý pokus to už vyšlo.povedal.Csaba Zalka priznal, že v náročnejších podmienkach ešte asi nepretekal:Najskúsenejší zo štvorice Erik Vlček si v 37 rokoch splnil ďalší športový sen. Na konte má množstvo medailí z olympijských hier, majstrovstiev sveta i Európy, no cenný kov z európskych hier mu v zbierke ešte chýbal.dodal.