Slovenský štvorkajak získal striebro na 1000 m trati

výsledky A-finále na 1000 m:



muži:



K4: 1. Kiryl Nikitin, Iľja Fedorenko, Vitalij Bjalko, Roman Petrušenko (Biel.) 2:48,841, 2. Samuel BALÁŽ, Milan FRAŇA, Gábor JAKUBÍK, Tibor LINKA (SR) 2:49,491, 3. Javier Hernanz, Pelayo Roza, Ador Gorrotxategi, Ruben Millan (Šp.) 2:49,701



K2: 1. Marko Tomičevič, Milénko Zorič (Srb.) 3:04,940, 2. Max Hoff, Marcus Gross (Nem.) 3:06,206, 3. Francisco Cubelos, Inigo Peňa (Šp.) 3%06,750, 4. Peter GELLE, Adam BOTEK (SR) 3:06,840



K1: 1. Fernando Pimenta (Portug.) 3:29,200, 2. Bálint Kopasz (Maď.) 3:29,480, 3. Max Rendschmidt (Nem.) 3:31,520



C1: 1. Martin Fuksa (ČR) 3:46,723, 2. Sebastian Brendel (Nem.) 3:46,810, 3. Carlo Tacchini (Tal.) 3:51,916



ženy:



K1: 1. Nina Krankemannová (Nem.) 3:57,329, 2. Tamara Takácsová (Maď.) 3:57,355, 3. Karin Johanssonová (Švéd.) 4:02,645



výsledky B-finále na 1000 m:



muži:



C1 1000 m: 1. Pavlo Altuchov (Ukr.) 3:50,591...3. Matej RUSNÁK (SR) 3:53,170



výsledky A-finále na 500 m:



muži:



C4: 1. Pavel Petrov, Viktor Melantjev, Michail Pavlov, Ivan Štyl (Rus.) 1:29,155, 2. Jurij Vandjuk, Oleg Borovyk, Andrij Rybačok, Oleksandr Sivkov (Ukr.) 1:30,941, 3. Wiktor Glazunow, Michal Lubniewski, Arsen Sliwinski, Marcin Grzybowski (Poľ.) 1:31,008



ženy:



C1: 1. Alena Nazdrovová (Biel.) 2:03,053, 2. Ksenia Kurachová (Rus.) 2:05,013, 3. Ljudmila Luzanová (Ukr.) 2:07,173



K4: 1. Anna Karaszová, Erika Medveczká, Danuta Kozáková, Dora Bodonyiová (Maď.) 1:28,933, 2. Alina Svitová, Nada Lepešková, Marina Litvinčuková, Volga Chudenková (Biel.) 1:30,067, 3. Kira Stepanovová, Vera Sobetovová, Svetlana Černigovská, Anastasia Pančenková (Rus.) 1:30,553

Belehrad 9. júna (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Milan Fraňa, Gábor Jakubík, Tibor Linka získal na ME v Belehrade striebro na neolympijskej 1000-metrovej trati. Vo finále finišoval druhý za bieloruským kvartetom Kiryl Nikitin, Iľja Fedorenko, Vitalij Bjalko, Roman Petrušenko.Slováci sa od štartu držali na popredných priečkach. Na méte 750 m boli na bronzovej pozícii a vďaka výbornému finišu napokon predstihli Španielov. Pre Baláža a Fraňu je to prvá medaila zo seniorského vrcholného podujatia.povedal pre TASR Baláž.Zadák Linka bude mať v nedeľu šancu zabojovať o cenný kov aj na 500 m trati, kde sa predstaví spoločne s Erikom Vlčekom, Csabom Zalkom a Jurajom Tarrom. S medailou na kilometri nepočítal.uviedol strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro a majster sveta z Milána 2015.Slovenský dvojkajak v zložení Peter Gelle, Adam Botek obsadil v A-finále K2 na 1000 m štvrté miesto. Vlaňajší vicemajstri sveta na kilometri postúpili z rozjázd do bojov o medaily najrýchlejším časom a patrili k najväčším favoritom, nepodarilo sa im však získať cenný kov. Skončili tesne za bronzovým španielskym duom Francisco Cubelos, Inigo Peňa. Zo zlata sa tešili domáci Srbi Marko Tomičevič s Milenkom Zoričom.Športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla vyzdvihol výkon štvcrkajaka.povedal pre TASR Petrla.