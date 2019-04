Sme v tom spolu, myslí si Solskjaer

Približne od chvíle, keď ho vedenie zbavilo nálepky dočasného trénera a venovalo mu riadnu zmluvu Solskjaerovo čaro pominulo. Po úspešnom ťažení nasledovalo deväť stretnutí a sedem prehier.

Manchester 28. apríla (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer si nemyslí, že jeho zverenci sa ho budú snažiť "hodiť pod autobus", ako to naznačil bývalý legendárny hráč klubu Roy Keane. Súčasný televízny analytik vyhlásil, že nórskeho kouča by mohol pri sérii neúspechov postretnúť rovnaký osud ako jeho predchodcu na lavičke "červených diablov" Joseho Mourinha.



"Toto sú tí istí hráči, ktorí hodili Mourinha pod autobus. To isté spravia aj Olemu," povedal Keane. Solskjaer odštartoval svoje pôsobenie na lavičke United vo veľkolepom štýle, keď z prvých 17 zápasov vydoloval 14 výhier. Približne od chvíle, keď ho vedenie zbavilo nálepky dočasného trénera a venovalo mu riadnu zmluvu, však Solskjaerovo čaro pominulo. Po úspešnom ťažení nasledovalo deväť stretnutí, v ktorých mužstvo zaznamenalo až sedem prehier. Po neúspechu v derby s Manchestrom City Keane, známy svojou prostorekosťou a kontroverznými výrokmi, naznačil, že hviezdy MUFC by sa mohli snažiť trénerovu prácu sabotovať.



"Bol to Roy Keane, ktorý to povedal, všakže? Samozrejme, to sa nestane," reagoval Solskjaer, ktorý podpísal v marci s vedením klubu trojročný kontrakt. "Dennodenne komunikujem s hráčmi, poznajú moje očakávania a štandardy. Mám pred sebou ešte tri roky práce a urobím všetko pre to, aby sme boli úspešní," citovala bývalého dlhoročného útočníka ManUtd agentúra AFP. "Urobíme to spoločne, nie je to tak, že hráči bojujú proti trénerom. Všetci sme v tom spolu," dodal Solskjaer. MUFC patrilo pred nedeľným zápasom so štvrtou Chelsea v tabuľke anglickej Premier League šieste miesto. Na prvú štvorku znamenajúcu miestenku v Lige majstrov strácalo mužstvo tri body.