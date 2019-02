Snoubordista Bačo nepostúpil do finále paralelného slalomu na MS

V súťaži sa predstavilo 53 snoubordistov, Bača čas 45,05 sekundy zaradil na 36. priečku.

Park City 5. februára (TASR) - Slovenský snoubordista Matej Bačo nepostúpil z utorkovej kvalifikácie do finále paralelného slalomu na MS v americkom Park City. V súťaži sa predstavilo 53 snoubordistov, Bača čas 45,05 sekundy zaradil na 36. priečku. Finále, do ktorého postúpilo 16 najlepších mužov a žien, bolo na programe od 21.00 SEČ.



Deň predtým štartoval 26-ročný Slovák v kvalifikácii paralelného obrovského slalomu, svoju jazdu však nedokončil a neklasifikovali ho. Slovensko má na šampionáte ešte jedno želiezko v ohni - Klaudiu Medlovú, na ktorú čakala od 23.45 SEČ kvalifikácia Big Air a v noci na stredu (3.00 SEČ) prípadná finálová účasť. V závere šampionátu by cez víkend mala štartovať v druhej freestyleovej disciplíne slopestyle.