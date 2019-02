Medlová má pred MS v Park City medailové ambície v oboch freestyleoch

Dvadsaťpäťročná snoubordistka už na MS jeden cenný kov získala - v roku 2015 obsadila v slopestyle tretie miesto a len tesne jej ušla medaila v Big Air, keď na úspešnom šampionáte skončila štvrtá.

Park City 1. februára (TASR) - Slovenský snoubording bude na MS v americkom Park City reprezentovať dvojica pretekárov s odlišnými ambíciami. Kým od Mateja Bača sa v paralelnom obrovskom slalome ani v paralelnom slalome útok na pódiové priečky reálne neočakáva, Klaudia Medlová je súčasť ženskej špičky už dlhší čas a v oboch freestyleových disciplínach (Big Air, slopestyle) bude pomýšľať na zisk medaily.



Dvadsaťpäťročná Medlová už na MS jeden cenný kov získala - v roku 2015 obsadila v slopestyle tretie miesto a len tesne jej ušla medaila v Big Air, keď na úspešnom šampionáte skončila štvrtá. "Od Klaudie očakávame, že by mohla tento úspech zopakovať. Formu dolaďovala v Aspene na známom prestížnom pozvánkovom podujatí X Games, kde mala možnosť jazdiť na špičkovo pripravenej slopestyle trati. Taktiež si vyskúšala Big Air skok gigantických rozmerov spolu s jej súperkami, s ktorými sa bude konfrontovať aj na MS v Park City," povedal pre TASR Marek Hliničan, predseda Úseku snoubordingu Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA).



"Bačo absolvoval v tejto sezóne množstvo podujatí európskeho a svetového významu, kde krok po kroku zlepšoval formu a tá sa premietla aj do lepších výsledkov. Aj keď sa od Mateja pódiové umiestnenia neočakávajú, práve on môže byť tým povestným čiernym koňom, ktorý by mohol pozitívne prekvapiť," dodal Hliničan.



Prvá súťaž MS je na programe v piatok 1. februára od 19.00 SEČ, v akcii budú pretekári v snoubordkrose. Slováci sa dostanú do diania po víkende, Bačo v paralelnom "obráku" v pondelok 4. februára o 21.00 SEČ a na druhý deň v psl (21.00 SEČ), Medlovú čaká v utorok Big Air (21.00 SEČ kvalifikácia, streda 03.00 SEČ finále) a 9.-10. februára slopestyle (17.50 SEČ kvalifikácia, nedeľa 19.00 SEČ finále).