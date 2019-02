MS v snoubordingu: V paralelnom slalome tituly pre Loginova a Zoggovú

Výsledky - paralelný slalom:



muži: 1. Dmitrij Loginov (Rus.), 2. Roland Fischnaller (Tal.), 3. Stefan Baumeister (Nem.), 4. Dmitrij Sarsembajev (Rus.), 5. Aaron March (Tal.), 6. Andreas Prommegger (Rak.), 7. Radoslav Jankov (Bul.), 8. Arvid Auner (Rak.), ... 36. Matej BAČO (SR) nepostúpil z kvalifikácie



ženy: 1. Julie Zoggová (Švaj.), 2. Annamari Dančaová (Ukr.), 3. Ramona Hofmeisterová (Nem.), 4. Maria Valovová (Rus.), 5. Selina Jörgová (Nem.), 6. Patrizia Kummerová (Švaj.), 7. Sabine Schöffmannová (Rak.), 8. Aleksandra Królová (Poľ.)

Park City 6. februára (TASR) - Zlaté medaily v paralelnom slalome na snoubordových MS v americkom Park City získali Rus Dmitrij Loginov a Švajčiarka Julie Zoggová.Pre Loginova je to druhý najcennejší kov na šampionáte, v pondelok triumfoval v paralelnom obrovskom slalome. Na ceste do finále sa najviac zapotil hneď v úvodnej osemfinálovej vyraďovacej jazde, v ktorej zdolal Američana Roberta Burnsa o 0,62 s. Jeho súpera vo veľkom finále, ktorým bol 38-ročný taliansky veterán Roland Fischnaller, diskvalifikovali.Zoggová prešla do boja o zlato suverénnym spôsobom. Najväčšie ťažkosti jej vo štvrťfinále narobila Švajčiarka Patrizia Kummerová, aj tá však zaostala o takmer pol sekundy (+0,47 s). Dvadsaťšesťročná Švajčiarka ovládla finále s náskokom 85 stotín sekundy pred Ukrajinkou Annamari Dančaovou. Zo svetových šampionátov je to jej prvá medaila a zároveň najväčší míľnik v doterajšej kariére.Slovenský reprezentant Matej Bačo nepostúpil z utorkovej kvalifikácie do finále. V súťaži sa predstavilo 53 snoubordistov, Bača čas 45,05 sekundy zaradil na 36. priečku. Deň predtým štartoval 26-ročný Slovák v kvalifikácii paralelného obrovského slalomu, svoju jazdu však nedokončil a neklasifikovali ho.Slovensko má na šampionáte ešte jedno želiezko v ohni - Klaudiu Medlovú, na ktorú čakala od 23.45 SEČ kvalifikácia Big Air a v noci na stredu (3.00 SEČ) prípadná finálová účasť. V závere šampionátu by cez víkend mala štartovať v druhej freestyleovej disciplíne slopestyle.