Sobota Slovákom v Buenos Aires na Olympijských hrách mládeže nepriala

Slovenskí futsalisti uzavreli účinkovanie na hrách v A-skupine. Po dobrom výkone podľahli víťazovi skupiny Egyptu 1:2 (0:1).

Buenos Aires 14. októbra (TASR) - Slovenskí cyklisti Lukáš Kubiš a Tomáš Meriač obsadili v tímovej časovke na OHM v Buenos Aires 15. miesto časom 9:07,32. Za víťazným duom z Kazachstanu zaostali o 49,35 s. Slováci si do celkového hodnotenia pripísali 2 body. V nedeľu ich čaká 60 km v cestných pretekoch. Informoval o tom portál olympic.sk.



V sobotu sa nedarilo ďalším Slovákom. Stolnotenisový tím Intercontinental 3 v zložení Tatiana Kukuľková - Rohit Pagarani (Belize) podľahol ruskej dvojici Mariia Tailakovová - Vladimir Sidorenko v miešanej súťaži tímov 1:2. Slovenka dvojhru dievčat opäť vyhrala (3:2), ale víťazstvom v dvojhre mužov i vo štvorhre súper výsledok otočil. V poobedňajšom zápase Kukuľkovej tím Intercontinental 3 podľahol družstvu Latin America 1 hladko 0:3. Kukuľková nestačila na Portoričanku Adrianu Diazovú, ktorej podľahla hladko 0:3. Pagarani prehral dvojhru s Nicolasom Burgos a štvorhra bola rovnako jasnou záležitosťou Američanov.



Slovenskí futsalisti uzavreli účinkovanie na hrách v A-skupine. Po dobrom výkone podľahli víťazovi skupiny Egyptu 1:2 (0:1). Jediný gól Slovákov strelil 3 minúty pred koncom Matúš Šlehofer. Slováci skončili v skupine štvrtí. Na úkor domácej Argentíny postúpil Egypt a Irak.



Emanuela Luknárová potrebovala len absolvovať štart v súťaži rýchlostných kanoistiek. Z kvalifikácie 17 dievčat napokon zo 16. miesta neželane postúpila do repasáže. Jedna súperka si na nepostúpení dala záležať ešte viac. Z repasáže už Emka do finále nenastúpila, ale štartom v šprinte si zabezpečila možnosť nastúpiť v slalome, v ktorom má šancu na úspech.



Šprintér Oliver Murcko dobehol v protivetre 1,7 m/s beh na 200 m s časom 21,91 s., čo v prvom rozbehu znamenalo piate miesto. So svojím výkonom nebol spokojný: "Tento beh nehodnotím dobre. Štart bol dobrý, aj zákruta a ešte aj prvých 50 metrov na rovinke, ale potom neviem, čo sa stalo. Začal som tuhnúť, nejako to nešlo a bol som pomalý na konci. Som sklamaný," citoval ho www.olympic.sk.



Viktória Forsterová v prvom rozbehu na 200 m skončila piata s časom 25,28. "Na dnešný beh som sa veľmi tešila od momentu, keď som sa zobudila. Behaž na olympiáde je super pocit, nové skúsenosti a obrovský zážitok. S výkonom nie som vôbec spokojná, ale pocitovo sa mi bežalo veľmi dobre. Keby padol osobák, bolo by to veľmi pekné. Nepodarilo sa, ešte je tu jeden beh a tam to hádam vyjde. Fúka tu dosť silný protivietor a ja osobne neviem do takého bežať," zhodnotila.