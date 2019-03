Sobotňajší super-G žien v Roza Chutor zrušili pre husté sneženie

V olympijskom stredisku sa tak uskutoční prinajlepšom jeden superobrovský slalom.

Roza Chutor 2. marca (TASR) - Organizátori podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v ruskom stredisku Roza Chutor zrušili sobotňajší super-G žien. Dôvodom je intenzívne sneženie, informovala agentúra APA.



Super-G nahradil v sobotňajšom programe pôvodne plánovaný zjazd, ktorý sa nemohol uskutočniť, keďže pretekárky pre nevhodné podmienky neabsolvovali na olympijskej zjazdovke ani jeden tréning. V nedeľu by sa mal v Roza Chutor konať druhý super-G žien, ktorý je náhradou za zrušené januárové preteky zo St. Antonu. Prognózy meteorológov sú na druhý víkendový deň o čosi optimistickejšie.



V olympijskom stredisku sa tak uskutoční prinajlepšom jeden superobrovský slalom. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) stále neoznámila, či nahradí zrušený zjazd, vzhľadom na končiacu sa sezónu a napätý termínový kalendár je vysoké pravdepodobné, že náhradu už nenájde.



Svoj tretí veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo má už dávnejšie prakticky istý Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá vedie poradie SP o 719 bodov pred Slovenkou Petrou Vlhovou. Američanka sa už blíži aj matematickej istote. V prípade, že by FIS ešte našla náhradu za zrušený zjazd, zostane odjazdiť do konca ročníka osem pretekov, čiže súťažilo by sa ešte o 800 bodov. Shiffrinová aj Vlhová však už dávnejšie oznámili, že v Roza Chutor štartovať nebudú. Ženy podľa programu čaká ešte obrovský slalom a slalom v Špindlerovom Mlyne (8.-9. marca) a finále SP v Soldeu (13.-17. marca).