Slovenky v úvode ME do 22 rokov v softbale s dvomi prehrami

Výsledky:



A-skupina:



Veľká Británia - Írsko 6:3,

Grécko - Turecko 11:0

Slovensko - Grécko 6:13

Turecko - Veľká Británia 0:16

Slovensko - Írsko 1:11



B-skupina:



Izrael - Taliansko 1:12

Holandsko - Ukrajina 13:0



C-skupina:



Belgicko - Rakúsko 8:0

Litva - Rusko 0:7 kontumačne



D-skupina:



Maďarsko - Švajčiarsko 5:10

Poľsko - Česko 2:9

Česko - Maďarsko 15:0

Švajčiarsko - Poľsko 4:17

Trnava 23. júla (TASR) - Slovenské softbalové reprezentantky vstúpili do domácich majstrovstiev Európy do 22 rokov dvomi prehrami. V pondelok na ihriskách v areáloch softbalového a bejzbalového klubu v Trnave najprv podľahli Grécku 6:13 a neskôr aj Írsku vysoko 1:11.Slovenky sa v utorok stretnú s výbermi Turecka a Veľkej Británie. Súčasťou prvého hracieho dňa bol i slávnostný otvárací ceremoniál, na ktorom sa po krátkom vystúpení folklórneho súboru Drienka predstavili všetky zúčastnené tímy. Výnimku tvoril pôvodne prihlásený tím Litvy, ktorý napokon do Trnavy nepricestoval.