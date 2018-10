Sokolíci do 17 rokov deklasovali San Maríno a mieria do elitnej fázy

Zverenci trénera Mareka Bažíka majú na konte už aj triumf 1:0 v dohrávanom súboji so Severným Írskom, v poslednom zápase nastúpia proti domácim Turkom.

Manavgat 27. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov deklasovali vo svojom druhom zápase prvej časti kvalifikácie ME 2019 San Maríno 8:0.



Zverenci trénera Mareka Bažíka majú na konte už aj triumf 1:0 v dohrávanom súboji so Severným Írskom, v poslednom zápase nastúpia proti domácim Turkom.





1. fáza kvalifikácie ME 2019 - 10. skupina:



Slovensko "17" - San Maríno "17" 8:0 (4:0)



Góly: 66. a 72. Matoš, 9. Šviderský, 19. Čerepkai, 25. Szetei, 27. Suslov, 52. Nebyla, 82. Leitner