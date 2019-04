Solskjaer tvrdí: Herrera je terčom prestupových šumov, i preto nehráva

Koncom júna Herrerovi na Old Trafford vyprší kontrakt, o jeho služby sa zaujíma Paríž St. Germain.

Manchester 12. apríla (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Ander Herrera v uplynulom období absentoval v zostave Manchestru United. Podľa slov trénera "červených diablov" Oleho Gunnara Solskjaera to nie je spôsobené iba svalovým zranením.



"Anderovu absenciu možno vysvetliť aj tým, že je terčom prestupových šumov. Trápi ho, že nevie, kde bude pôsobiť v ďalšej sezóne, má z toho obavy," citovala slová Solskjaera agentúra AP.



Koncom júna Herrerovi na Old Trafford vyprší kontrakt, o jeho služby sa zaujíma Paríž St. Germain. "Po doliečení zranenia by mal byť Ander koncom apríla k dispozícii na zápasy proti Manchestru City a londýnskej Chelsea. Som presvedčený, že ak v nich dostane príležitosť, dá do toho všetko," dodal nórsky kouč.